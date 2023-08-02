Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Bloknot-Volgodonsk пишет, что несколько отдыхающих дам решили поиграть со спасательным оборудованием, залезли в лодку и сломали аптечку. Издание сообщило, что спасатель сделал замечание, но женщины на него набросились.
«Подключился и один из мужчин, он огромным камнем ударил сотрудника по голове сзади. Из-за этого у пострадавшего черепно-мозговая травма», — сказано в сообщении.
Издание уточнило, что речь идет о сотруднике, который ранее был награжден знаком «Лучший спасатель Ростовской области». Официальной информации о случившемся не было, она уточняется.
Ранее ростовчанин жестоко избил водителя во время дорожного конфликта. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.