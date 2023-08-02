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Толпа пьяных женщин избила лучшего спасателя в Ростовской области

2 августа 2023, 12:03
Фото: 1MI
Толпа пьяных женщин избила лучшего спасателя в Ростовской области
В Волгодонске Ростовской области несколько пьяных женщин набросились на спасателя на местном пляже, сообщают СМИ.

Bloknot-Volgodonsk пишет, что несколько отдыхающих дам решили поиграть со спасательным оборудованием, залезли в лодку и сломали аптечку. Издание сообщило, что спасатель сделал замечание, но женщины на него набросились.

«Подключился и один из мужчин, он огромным камнем ударил сотрудника по голове сзади. Из-за этого у пострадавшего черепно-мозговая травма», — сказано в сообщении.

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Издание уточнило, что речь идет о сотруднике, который ранее был награжден знаком «Лучший спасатель Ростовской области». Официальной информации о случившемся не было, она уточняется.

Ранее ростовчанин жестоко избил водителя во время дорожного конфликта. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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