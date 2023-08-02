Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Напомним, что в пятницу, 28 июля, система ПВО поразила украинскую ракету, но избежать падения обломков на город не удалось. Несколько зданий получили повреждения и пострадали 22 человека.
«На данный момент в больнице находятся три человека. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, у всех наблюдается положительная динамика», — прокомментировали сейчас в правительстве.
Всем раненым положена материальная помощь, выплаты уже начались.
Вместе с этим в Таганроге из-за украинских ракет пришлось эвакуировать экспонаты музея. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.