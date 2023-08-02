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Три человека остаются в больнице после взрыва в Таганроге 28 июля

2 августа 2023, 14:14
Фото: 1MI
Три человека остаются в больнице после взрыва в Таганроге 28 июля
В Таганроге на лечении в больнице находятся три человека, которые пострадали во время взрыва, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что в пятницу, 28 июля, система ПВО поразила украинскую ракету, но избежать падения обломков на город не удалось. Несколько зданий получили повреждения и пострадали 22 человека.

«На данный момент в больнице находятся три человека. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, у всех наблюдается положительная динамика», — прокомментировали сейчас в правительстве.

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Всем раненым положена материальная помощь, выплаты уже начались.

Вместе с этим в Таганроге из-за украинских ракет пришлось эвакуировать экспонаты музея. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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