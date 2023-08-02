Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Напомним, что скандал разгорелся, когда жильцы одного из домов, конфликтовавшие с цыганами, посмотрели записи с уличной камеры. На видео три женщины с зажженными свечами ходили возле подъезда и размахивали руками.
Местные жители подумали, что это обряд проклятия и назвали его «магической атакой». Все это привело к крупному скандалу. Telegram-канал выяснил, что цыгане снимали квартиру в этом доме.
«Владелец квартиры отказался продлевать с ними договор, и на Стадионной остается жить всего неделю», — пишет канал.
Материал Rostovgazeta о том, что произошло, читайте по ссылке.