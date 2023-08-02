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Цыгане устроили «магическую атаку» в Батайске, но проиграли

2 августа 2023, 11:20
Фото: Adam Jones Adam63/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Цыгане устроили «магический атаку», но проиграли в Батайске
В Батайске выселят цыган, которые якобы проводили обряд проклятия против соседей, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что скандал разгорелся, когда жильцы одного из домов, конфликтовавшие с цыганами, посмотрели записи с уличной камеры. На видео три женщины с зажженными свечами ходили возле подъезда и размахивали руками.

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Местные жители подумали, что это обряд проклятия и назвали его «магической атакой». Все это привело к крупному скандалу. Telegram-канал выяснил, что цыгане снимали квартиру в этом доме.

«Владелец квартиры отказался продлевать с ними договор, и на Стадионной остается жить всего неделю», — пишет канал.

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