У МТС Банка для ростовских селлеров появились новые полезные сервисы

Аналитика. Этот сервис помогает изучить все товары и ниши на представленной торговой площадке. А так же выбрать оптимальную стратегию продаж, проанализировать торговую политику конкурентов, разобраться в ценовом диапазоне и динамике спроса на товары определенной категории и т. д. Сервис поможет предпринимателям держать руку на пульсе и сохранить конкурентоспособность в изменчивых условиях рынка электронной коммерции.