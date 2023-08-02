У МТС Банка для ростовских селлеров появились новые полезные сервисы

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В зависимости от цели и объемов предпринимателю предлагается на выбор одно или сразу несколько решений. Все сервисы интегрируются с ведущими российскими маркетплейсами, что значительно упрощает взаимодействие с площадками.
Аналитика. Этот сервис помогает изучить все товары и ниши на представленной торговой площадке. А так же выбрать оптимальную стратегию продаж, проанализировать торговую политику конкурентов, разобраться в ценовом диапазоне и динамике спроса на товары определенной категории и т. д. Сервис поможет предпринимателям держать руку на пульсе и сохранить конкурентоспособность в изменчивых условиях рынка электронной коммерции.
Закупка и логистика товаров из Китая. Задача сервиса — избежать рисков при закупке и доставке товаров из Китая. Проверенный партнер МТС Банка берет на себя не только анализ «цена — качество» товара, но и подбирает оптимального поставщика, оформляет закупку, отслеживает качество поставки (если надо — оформит сертификацию) и доставит товары в нужный город.
Фулфилмент. Как правило для продавцов самостоятельная упаковка товара, маркировка и доставка его конечному покупателю требует серьезных затрат времени и сил. Теперь всю цепочку операций фулфилмента возьмет на себя проверенный партнер МТС Банка. Это поможет не вкладываться в дополнительный персонал, офис и т. д.
Управление складом. Это автоматизированная система учета и CRM для компаний с большим ассортиментом товаров для торговли на маркетплейсах.
Предприниматели могут воспользоваться партнерскими сервисами от МТС Банка на специальных условиях при оформлении заявки на услугу расчетно-кассового обслуживания. Действующим клиентам банка достаточно зайти в приложение МТС Бизнес (6+) и выбрать нужный сервис.