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У самолета ростовского перевозчика отказала одна из систем после взлета

2 августа 2023, 09:05
Фото: Anna Zvereva/CC BY-SA 2.0/flickr.com
У самолета ростовского перевозчика отказала одна из систем после взлета
У самолета «Авиакомпании Азимут», которая базируется в Ростове-на-Дону, отказала одна из систем после взлета, сообщает Telegram-канал «Aviaincident».

Канал пишет, что лайнер вылетел из Минеральных Вод и у него отказала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Капитан воздушного судна сразу об этом доложил.

«По рекомендации ЦУП авиакомпании „Азимут“ капитан принял решение следовать на аэродром назначения. Он находится в Нижневартовске», — сказано в сообщении.

Экипаж самолета ростовского перевозчика заявил о столкновении с птицей в воздухе
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Отмечается, что рейс состоялся в ночь на 2 августа. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее экипаж самолета ростовского перевозчика заявил о столкновении с птицей в воздухе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Авиация#Ростов-на-Дону#Азимут#Нижневартовск#ЦУП#Минеральные Воды#Ростовская область
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