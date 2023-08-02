Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Канал пишет, что лайнер вылетел из Минеральных Вод и у него отказала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Капитан воздушного судна сразу об этом доложил.
«По рекомендации ЦУП авиакомпании „Азимут“ капитан принял решение следовать на аэродром назначения. Он находится в Нижневартовске», — сказано в сообщении.
Отмечается, что рейс состоялся в ночь на 2 августа. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее экипаж самолета ростовского перевозчика заявил о столкновении с птицей в воздухе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.