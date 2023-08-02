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Published Сегодня, 12:02

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В День ВДВ в Ростове-на-Дону выключили фонтаны

2 августа 2023, 12:02
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчане не могут найти работающие фонтаны в День ВДВ
В Ростове-на-Дону в среду, 2 августа, перестали работать несколько фонтанов, сообщили горожане в соцсетях.

По словам ростовчан, не работают фонтаны на Театральной площади, на Береговой и в парке «Аллея роз». Местные жители предполагают, что это связано с празднованием Дня ВДВ.

«Это их, конечно, огорчит, но не остановит», — пошутили пользователи в комментариях.

В Ростове на Аллее Роз до 3 августа прекратил работу светомузыкальный фонтан
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«Дождь в помощь, специально под праздник», — заявили горожане, намекнув о пасмурной погоде в городе в этот день. Другие ростовчане поздравили всех с наступившим праздником.

Официальной информации о причинах отключения фонтанов нет, она уточняется.

Ранее в Ростове на Аллее Роз до 3 августа прекратил работу светомузыкальный фонтан. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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