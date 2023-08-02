Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
По словам ростовчан, не работают фонтаны на Театральной площади, на Береговой и в парке «Аллея роз». Местные жители предполагают, что это связано с празднованием Дня ВДВ.
«Это их, конечно, огорчит, но не остановит», — пошутили пользователи в комментариях.
«Дождь в помощь, специально под праздник», — заявили горожане, намекнув о пасмурной погоде в городе в этот день. Другие ростовчане поздравили всех с наступившим праздником.
Официальной информации о причинах отключения фонтанов нет, она уточняется.
Ранее в Ростове на Аллее Роз до 3 августа прекратил работу светомузыкальный фонтан. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.