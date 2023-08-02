В РФ предложили введение льгот для активных отцов

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Психолог и бизнес-коуч Алена Ходош предлагает изменить эту негативную тенденцию, показав мужчинам, что государство поддерживает их финансово и иными способами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Она считает, что нужно мотивировать и облегчать жизнь тем отцам, которые постоянно проводят время со своими детьми. Предложено, чтобы каждый год они предоставляли информацию о своих активностях с семьей в органы социальной защиты. Например, предоставить билеты на поезд или самолет, чеки из отелей или справки о посещении различных занятий или курсов. Таким образом, можно будет документально подтверждать, что конкретный отец реально проводил время с детьми. Подобно декларациям, которые люди подают в налоговую.
Отецам, которые уделяют достаточно внимания своим детям, могут быть предоставлены дополнительные льготы. Например, бесплатное обслуживание автомобиля, бесплатные занятия спортом, возможность взять дополнительный отпуск или работать по гибкому графику. Такое подход поможет укрепить семейные связи и будет стимулировать отцов проводить больше времени со своими детьми.
Бесплатное техобслуживание автомобиля должно быть предоставлено отцам, которые проводят время со своими детьми или находятся в декрете. Продолжительность этой поддержки может быть ограничена тремя годами, чтобы отцы имели возможность путешествовать на автомобиле с детьми, не ограничиваясь только домашними прогулками. Поездки могут быть как в другие регионы, так и посещение ближайших парков.
Психолог также подчеркнула, что активности в спортивном направлении важны для отцов, поскольку помогают сохранять хорошую физическую и моральную форму.