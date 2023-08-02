В РФ предложили введение льгот для активных отцов

Она считает, что нужно мотивировать и облегчать жизнь тем отцам, которые постоянно проводят время со своими детьми. Предложено, чтобы каждый год они предоставляли информацию о своих активностях с семьей в органы социальной защиты. Например, предоставить билеты на поезд или самолет, чеки из отелей или справки о посещении различных занятий или курсов. Таким образом, можно будет документально подтверждать, что конкретный отец реально проводил время с детьми. Подобно декларациям, которые люди подают в налоговую.