В Ростове автобусы изменили схему передвижения из-за работ на улице Московской

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Планируется провести работы по модернизации тепломагистрали, это коснулось маршрутов №4, 8, 15, 16, 16a, 20, 26, 34, 34а, 41, 44, 48, 57, 64, 71.
Теперь автобусы ездят по проспекту Стачки, Станиславского, Островского, Московская и через Центральный рынок в прямом направлении. Троллейбусы №8, 10, 12 пока работать не будут.
«Из-за работ отключили контактную сеть электротранспорта на участке по Московской от Островского до Братского», — сказано в сообщении.
Водителей попросили учитывать эту информацию при построении маршрутов.
Ранее власти Ростова объявили, как изменятся схемы автобусных маршрутов в центре города.