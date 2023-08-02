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В Ростове автобусы изменили схему передвижения из-за работ на улице Московской

2 августа 2023, 05:18
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону изменили схему движения общественного транспорта на улице Московской из-за технических работ, сообщили в мэрии.

Планируется провести работы по модернизации тепломагистрали, это коснулось маршрутов №4, 8, 15, 16, 16a, 20, 26, 34, 34а, 41, 44, 48, 57, 64, 71.

Теперь автобусы ездят по проспекту Стачки, Станиславского, Островского, Московская и через Центральный рынок в прямом направлении. Троллейбусы №8, 10, 12 пока работать не будут.

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«Из-за работ отключили контактную сеть электротранспорта на участке по Московской от Островского до Братского», — сказано в сообщении.

Водителей попросили учитывать эту информацию при построении маршрутов.

Ранее власти Ростова объявили, как изменятся схемы автобусных маршрутов в центре города.

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