Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Приехавший из Перми мужчина решил отдохнуть возле водоема, но не соблюдал правила безопасности, что почти стоило ему жизни. Он доплыл до понтонного моста, который соединяет остров Зеленый с правым берегом Ростова-на-Дону. В этом районе есть очень сильное течение, которое буквально затягивает под мост.
«У 33-летнего пловца не осталось сил, чтобы добраться до берега, голова его едва появлялась из воды. Спасатели в последний момент смогли схватить его за руку и поднять на борт катера», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего доставили на берег, провели беседу и объяснили, где можно безопасно купаться в Ростове. Мужчина отказался от медицинской помощи.
Ранее ростовчане заявили о гибели мужчины, который спрыгнул с катамарана.