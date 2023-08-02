Приехавший из Перми мужчина решил отдохнуть возле водоема, но не соблюдал правила безопасности, что почти стоило ему жизни. Он доплыл до понтонного моста, который соединяет остров Зеленый с правым берегом Ростова-на-Дону. В этом районе есть очень сильное течение, которое буквально затягивает под мост.