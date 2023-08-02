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В Ростове-на-Дону возле понтонного моста едва не утонул житель Перми

2 августа 2023, 08:23
Фото: moscow.mchs.gov.ru
В Ростове-на-Дону возле понтонного моста едва не утонул житель Перми
В Ростове-на-Дону спасли мужчину, который начал тонуть возле понтонного моста, сообщает областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море РФ.

Приехавший из Перми мужчина решил отдохнуть возле водоема, но не соблюдал правила безопасности, что почти стоило ему жизни. Он доплыл до понтонного моста, который соединяет остров Зеленый с правым берегом Ростова-на-Дону. В этом районе есть очень сильное течение, которое буквально затягивает под мост.

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«У 33-летнего пловца не осталось сил, чтобы добраться до берега, голова его едва появлялась из воды. Спасатели в последний момент смогли схватить его за руку и поднять на борт катера», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего доставили на берег, провели беседу и объяснили, где можно безопасно купаться в Ростове. Мужчина отказался от медицинской помощи.

Ранее ростовчане заявили о гибели мужчины, который спрыгнул с катамарана.

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