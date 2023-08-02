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Published Сегодня, 15:25

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В Ростове юные девушки начали продавать девственность за десятки тысяч долларов

2 августа 2023, 15:25
Фото: Midjourney
В Ростове юные девушки начали продавать девственность за десятки тысяч долларов
В Ростове юные девушки оценили свою девственность в сумму от 10 до 200 тысяч долларов, об этом рассказали местные СМИ.

Портал «ДOH24» сообщил, что в Ростове 25 местных жительниц выставили на специализированном сайте необычный предмет продажи — собственное целомудрие. Право первой ночи с собой юные красавицы оценили в сумму от 10 до 200 тысяч долларов.

При этом выбор девственниц разнообразен, в зависимости от своего кошелька мужчинам предлагают приобрести ночь с девушками в возрасте от 18 до 25 лет, одна из них увлеченная наездница, другая любит литературу, остальные изучают иностранные языки, путешествуют или имеют другие интересные хобби.

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При этом, согласно данным портала, большая часть ростовчанок желает узнать будущего любовника перед интимной близостью, а другие требуют от потенциального партнера обязательного медосмотра.

Кроме того, нашлись и четыре покупателя, однако предложения ростовчанок не вписываются в их бюджет — мужчины готовы предложить за девственность горожанок от пяти до 15 тысяч долларов.

Ранее корреспондент RostovGazeta выяснила, как устроен рынок продажи ношеного нижнего белья в Ростове.

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