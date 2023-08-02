Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Портал «ДOH24» сообщил, что в Ростове 25 местных жительниц выставили на специализированном сайте необычный предмет продажи — собственное целомудрие. Право первой ночи с собой юные красавицы оценили в сумму от 10 до 200 тысяч долларов.
При этом выбор девственниц разнообразен, в зависимости от своего кошелька мужчинам предлагают приобрести ночь с девушками в возрасте от 18 до 25 лет, одна из них увлеченная наездница, другая любит литературу, остальные изучают иностранные языки, путешествуют или имеют другие интересные хобби.
При этом, согласно данным портала, большая часть ростовчанок желает узнать будущего любовника перед интимной близостью, а другие требуют от потенциального партнера обязательного медосмотра.
Кроме того, нашлись и четыре покупателя, однако предложения ростовчанок не вписываются в их бюджет — мужчины готовы предложить за девственность горожанок от пяти до 15 тысяч долларов.
Ранее корреспондент RostovGazeta выяснила, как устроен рынок продажи ношеного нижнего белья в Ростове.