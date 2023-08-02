В Ростовской области 24,7% проб воды не прошли проверку из-за микробного загрязнения

«Из общего числа исследованных проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 24,7% проб», — сказано в сообщении ведомства, в пресс-службе уточнили, что ни одна из проб воды не содержала в себе возбудителей инфекций и вирусов.