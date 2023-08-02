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В Ростовской области 24,7% проб воды не прошли проверку из-за микробного загрязнения

2 августа 2023, 17:37
Фото: pxhere.com
В Ростовской области 24,7% проб воды не прошли проверку из-за микробного загрязнения
В Ростовской области каждая четвертая проба воды из водоемов в зонах рекреаций не прошла проверку по микробиологическим показателям, об этом сообщили в пресс-службе донского Роспотребнадзора.

Сотрудники надзорного ведомства сообщили, что ради контроля безопасности донских водоемов сделали осуществили проверку качества воды. Предметом исследования стали микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели воды из рекреационных зон.

К 2 августа специалисты исследовали около 410 проб воды на микробиологические показатели, более 260 проб проверили на паразитологические показатели, еще 24 исследовали на содержание вирусов.

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«Из общего числа исследованных проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 24,7% проб», — сказано в сообщении ведомства, в пресс-службе уточнили, что ни одна из проб воды не содержала в себе возбудителей инфекций и вирусов.

Ранее в Ростовской области объявили о планах разработать единую концепцию водоснабжения региона и включить в него меры по оздоровлению водоемов.

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