В Ростовской области 24,7% проб воды не прошли проверку из-за микробного загрязнения

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Сотрудники надзорного ведомства сообщили, что ради контроля безопасности донских водоемов сделали осуществили проверку качества воды. Предметом исследования стали микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели воды из рекреационных зон.
К 2 августа специалисты исследовали около 410 проб воды на микробиологические показатели, более 260 проб проверили на паразитологические показатели, еще 24 исследовали на содержание вирусов.
«Из общего числа исследованных проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 24,7% проб», — сказано в сообщении ведомства, в пресс-службе уточнили, что ни одна из проб воды не содержала в себе возбудителей инфекций и вирусов.
Ранее в Ростовской области объявили о планах разработать единую концепцию водоснабжения региона и включить в него меры по оздоровлению водоемов.