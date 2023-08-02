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В Ростовской области осудили мужчину за продажу чужих детей цыганам

2 августа 2023, 09:35
Фото: Marco_onFlickr/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростовской области осудили мужчину за продажу чужих детей цыганам
В Ростовской области огласили приговор одному из участников банды, которая занималась торговлей детьми, сообщили в региональном УСКР.

В 2021 году фигурант и двое жителей города Шахты решили похищать детей у многодетных женщин, находящихся в трудном финансовом положении. Они обманывали их, убеждая отдать детей якобы работникам органов опеки, поскольку условия проживания и ухода за несовершеннолетними были несоответствующими.

Затем потерпевших заставляли подписать документы и забирали у них детей. Как выяснилось, их продавали цыганам.

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Всего похитили двух детей в возрасте 7 лет и 10 месяцев. Позже их вернули матерям, а по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Теперь суд огласил приговор одному из фигурантов, который является жителем Воронежской области. Он проведет в колонии шесть лет.

Ранее стало известно, как в Ростовской области воровали детей для продажи цыганам.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Город Шахты#Торговля детьми#УСКР#Многодетные женщины#Финансовое положение#Несовершеннолетние#Уголовное дело#Воронежская область#Цыгане#Органы опеки
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