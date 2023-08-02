Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В 2021 году фигурант и двое жителей города Шахты решили похищать детей у многодетных женщин, находящихся в трудном финансовом положении. Они обманывали их, убеждая отдать детей якобы работникам органов опеки, поскольку условия проживания и ухода за несовершеннолетними были несоответствующими.
Затем потерпевших заставляли подписать документы и забирали у них детей. Как выяснилось, их продавали цыганам.
Всего похитили двух детей в возрасте 7 лет и 10 месяцев. Позже их вернули матерям, а по факту случившегося возбудили уголовное дело.
Теперь суд огласил приговор одному из фигурантов, который является жителем Воронежской области. Он проведет в колонии шесть лет.
Ранее стало известно, как в Ростовской области воровали детей для продажи цыганам.