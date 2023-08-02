В 2021 году фигурант и двое жителей города Шахты решили похищать детей у многодетных женщин, находящихся в трудном финансовом положении. Они обманывали их, убеждая отдать детей якобы работникам органов опеки, поскольку условия проживания и ухода за несовершеннолетними были несоответствующими.