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В Ростовской области пенсионер с друзьями обналичил 200 сертификатов на маткапитал

2 августа 2023, 08:54
Фото: 1MI
В Ростовской области пенсионер с друзьями обналичил 200 сертификатов на маткапитал
В Ростовской области банда из шести человек занималась незаконным обналичиванием средств маткапитала, сообщили в региональном УМВД.

Стало известно, что 70-летний житель из Багаевского района вместе с пятью своими знакомыми создал кредитно-потребительский кооператив в городе Новочеркасске. В период с 2015 по 2023 годы они находили женщин, которые имели право на материнский капитал.

Тогда фигуранты заключали с ними мнимые договоры на строительство или улучшение жилья, после чего передавали документы в государственные органы, включая заявления о перечислении денег на счета кооператива для погашения несуществующих долгов.

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После этого преступники обналичивали маткапитал, оставляя себе определенную часть средств и отдавая большую часть матерям.

«Всего подозреваемые смогли обналичить более 200 сертификатов материнского капитала, а общий размер ущерба составил около 18 миллионов рублей», — сказано в сообщении. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее молодая ростовчанка поверила телефонному мошеннику и лишилась всех своих денег.

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