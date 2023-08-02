Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Стало известно, что 70-летний житель из Багаевского района вместе с пятью своими знакомыми создал кредитно-потребительский кооператив в городе Новочеркасске. В период с 2015 по 2023 годы они находили женщин, которые имели право на материнский капитал.
Тогда фигуранты заключали с ними мнимые договоры на строительство или улучшение жилья, после чего передавали документы в государственные органы, включая заявления о перечислении денег на счета кооператива для погашения несуществующих долгов.
После этого преступники обналичивали маткапитал, оставляя себе определенную часть средств и отдавая большую часть матерям.
«Всего подозреваемые смогли обналичить более 200 сертификатов материнского капитала, а общий размер ущерба составил около 18 миллионов рублей», — сказано в сообщении. По данному факту возбудили уголовное дело.
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