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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

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В Ростовской области пьяные купальщицы нападают на спасателей, пока рушатся дома

2 августа 2023, 15:28
Фото: Mike Burns/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Ростовской области пьяницы нападают на спасателей, пока в Ростове рушатся дома
В Ростовской области подвыпившие девушки устроили вакханалию на городском пляже, покалечив спасателя, пока в Ростове отключали фонтаны и начал рушиться дом в историческом центре города.

Проблемы жилого фонда

В среду, 2 августа, стало известно, что центре Ростова на улице Шаумяна, 96 ввели режим ЧС из-за обрушения стены дореволюционного дома.

Режим чрезвычайной ситуации ввели во вторник в 18.00 мск, он будет действовать до уведомления представителей власти о том, что проблема была устранена.

В настоящий момент местные власти организуют оперативный штаб для обеспечения безопасности жильцов и проведения работ по ликвидации ЧС. Кроме того, ростовчан предупредят о рисках проживания в аварийном доме и предложат им переехать в помещения маневренного жилищного фонда.

Кроме того, ростовчан предупредят о рисках проживания в аварийном доме и предложат им переехать в помещения маневренного жилищного фонда.Кроме того, ростовчан предупредят о рисках проживания в аварийном доме и предложат им переехать в помещения маневренного жилищного фонда.
Кроме того, ростовчан предупредят о рисках проживания в аварийном доме и предложат им переехать в помещения маневренного жилищного фонда.
Фото: 1MI

Праздник в сухих тельняшках

В Ростове в День ВДВ, 23 августа, прекратили работать некоторые городские фонтаны. В частности речь идет о фонтанах на Театральной площади, улице Береговой и Аллее Роз. Горожане связывают это с днем ВДВ, во время которого военнослужащие традиционно совершают заплывы в фонтанах, однако официального подтверждения этой версии так и не поступило.

В Ростове в День ВДВ, 23 августа, прекратили работать некоторые городские фонтаны.В Ростове в День ВДВ, 23 августа, прекратили работать некоторые городские фонтаны.
В Ростове в День ВДВ, 23 августа, прекратили работать некоторые городские фонтаны.
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове на Аллее Роз до 3 августа прекратил работу светомузыкальный фонтан
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По мнению местных жителей, прекращение работы части фонтанов не способно испортить служившим в ВДВ дончанам праздник, а потому ростовчане пожелали военнослужащим хорошо провести этот день.

Официальной информации о причинах отключения фонтанов на Береговой и Театральной площади не поступило, однако власти сообщили, что фонтан Аллеи Роз закрыли на профилактику из-за засора.

Вакханалия на пляже Волгодонска

Одной из скандальных новостей дня стал также инцидент, произошедший на городском пляже Волгодонска.

Несколько жительниц опьянели и решили поиграть с оборудованием спасателей: девушки залезли в лодку, сломали аптечку, после чего набросились на спасателя, сделавшего им замечание.

После начала потасовки к драке присоединился один из кавалеров разгулявшихся дам, который едва не проломил голову спасателя крупным камнем. Теперь у молодого человека черепно-мозговая травма. При этом потерпевший в прошлом заслужил звание лучшего донского спасателя. Инцидент подтвердили в полиции.

После начала потасовки к драке присоединился один из кавалеров разгулявшихся дам, который едва не проломил голову спасателя крупным камнем.

Информация пока не получила подтверждения в компетентных органах, данные уточняются.

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