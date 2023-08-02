Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В среду, 2 августа, стало известно, что центре Ростова на улице Шаумяна, 96 ввели режим ЧС из-за обрушения стены дореволюционного дома.
Режим чрезвычайной ситуации ввели во вторник в 18.00 мск, он будет действовать до уведомления представителей власти о том, что проблема была устранена.
В настоящий момент местные власти организуют оперативный штаб для обеспечения безопасности жильцов и проведения работ по ликвидации ЧС. Кроме того, ростовчан предупредят о рисках проживания в аварийном доме и предложат им переехать в помещения маневренного жилищного фонда.
В Ростове в День ВДВ, 23 августа, прекратили работать некоторые городские фонтаны. В частности речь идет о фонтанах на Театральной площади, улице Береговой и Аллее Роз. Горожане связывают это с днем ВДВ, во время которого военнослужащие традиционно совершают заплывы в фонтанах, однако официального подтверждения этой версии так и не поступило.
По мнению местных жителей, прекращение работы части фонтанов не способно испортить служившим в ВДВ дончанам праздник, а потому ростовчане пожелали военнослужащим хорошо провести этот день.
Официальной информации о причинах отключения фонтанов на Береговой и Театральной площади не поступило, однако власти сообщили, что фонтан Аллеи Роз закрыли на профилактику из-за засора.
Одной из скандальных новостей дня стал также инцидент, произошедший на городском пляже Волгодонска.
Несколько жительниц опьянели и решили поиграть с оборудованием спасателей: девушки залезли в лодку, сломали аптечку, после чего набросились на спасателя, сделавшего им замечание.
После начала потасовки к драке присоединился один из кавалеров разгулявшихся дам, который едва не проломил голову спасателя крупным камнем. Теперь у молодого человека черепно-мозговая травма. При этом потерпевший в прошлом заслужил звание лучшего донского спасателя. Инцидент подтвердили в полиции.
Информация пока не получила подтверждения в компетентных органах, данные уточняются.