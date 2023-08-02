В Ростове в День ВДВ, 23 августа, прекратили работать некоторые городские фонтаны. В частности речь идет о фонтанах на Театральной площади, улице Береговой и Аллее Роз. Горожане связывают это с днем ВДВ, во время которого военнослужащие традиционно совершают заплывы в фонтанах, однако официального подтверждения этой версии так и не поступило.