В Шахтах водитель такси избил многодетную мать с младенцем на руках

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Telegram-канал «КВУ Новости Шахт» в среду, 2 августа, рассказал, что к ним обратилась местная жительница по имени Екатерина, ставшая жертвой нападения таксиста.
Сама Екатерина является многодетной мамой с тремя детьми, один из них — инвалид. Женщина рассказала, что 28 июля ей потребовалось отвезти одного из детей в реабилитационный центр, однако оставить двух оставшихся было не с кем, а потому она взяла с собой всех, включая младенца.
Горожанка вызвала такси и сообщила, что всю дорогу водитель вел себя неэтично: делал замечания и угрожал, что семья будет убирать салон из-за того, что ребенок-инвалид испачкал спинку кресла. Женщина утверждает, что не вступала с ним в спор, а по завершению маршрута вышла и расплатилась за поездку.
«Повернулась к водителю спиной, чтобы идти в сторону калитки, и вдруг почувствовала удар кулаком в области почки», — цитируют Екатерину авторы канала.
По словам женщины, в момент нападения она держала на руках грудничка, и старшие дети были шокированы, увидев, что на их мать напали. Теперь дети боятся автомобилей.
Екатерина добавила, что сообщила о произошедшем компании-перевозчику, однако там отрицают, что получали жалобу пассажирки. Сейчас Екатерина обратилась в полицию и прошла судебно-медицинское освидетельствование. Пострадавшей диагностировали ушиб с кровоподтеком тазобедренного сустава. Теперь ей предстоит лечение.
Обращаем внимание, что инцидент пока не получил подтверждения в официальных источниках, данные уточняются.
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