В Шахтах водитель такси избил многодетную мать с младенцем на руках

Сама Екатерина является многодетной мамой с тремя детьми, один из них — инвалид. Женщина рассказала, что 28 июля ей потребовалось отвезти одного из детей в реабилитационный центр, однако оставить двух оставшихся было не с кем, а потому она взяла с собой всех, включая младенца.