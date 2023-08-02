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Власти Ростова-на-Дону могут расторгнуть контракты с перевозчиками на 20 маршрутах

2 августа 2023, 10:31
Фото: 1MI
Власти Ростова-на-Дону могут расторгнуть контракты с перевозчиками на 20 маршрутах
В Ростове-на-Дону в адрес транспортных компаний направили семь претензий по 20 маршрутам, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что видит отзывы людей о работе перевозчиков и создал рабочую группу, которая будет заниматься этими вопросами. По его словам, с каждым перевозчиком работа ведется индивидуально.

«На данный момент претензии направлены в адрес семи компаний. Если договорные обязательства будут нарушены, то запустим процедуру расторжения контрактов и включения перевозчиков в реестр недобросовестных поставщиков», — прокомментировал Алексей Логвиненко.

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Он добавил, что в этом случае заниматься перевозкой пассажиров будет муниципальная транспортная компания.

Напомним, что донским льготникам до октября дали время выбрать бесплатный проезд или компенсацию.

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