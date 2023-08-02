Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Он рассказал, что видит отзывы людей о работе перевозчиков и создал рабочую группу, которая будет заниматься этими вопросами. По его словам, с каждым перевозчиком работа ведется индивидуально.
«На данный момент претензии направлены в адрес семи компаний. Если договорные обязательства будут нарушены, то запустим процедуру расторжения контрактов и включения перевозчиков в реестр недобросовестных поставщиков», — прокомментировал Алексей Логвиненко.
Он добавил, что в этом случае заниматься перевозкой пассажиров будет муниципальная транспортная компания.
Напомним, что донским льготникам до октября дали время выбрать бесплатный проезд или компенсацию.