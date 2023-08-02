Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Во вторник, 1 августа, в Telegram-каналах появились жалобы ростовчан, проживающих на Северном жилом массиве. Горожане обратились к местным органам власти, заявив, что уже больше месяца в их домах нет горячей воды.
«Когда дадут горячую воду на Северном? Уже почти месяц нет горячей воды. Сначала обещали к 14 июля, потом к 24 июля, потом в конце июля. Уже 1 августа. Горячей воды нет», «Когда дадите горячую воду на Орбитальной, 74/1. Уже два месяца нет», — возмутились ростовчане.
В ответ на это представители администрации Ростова сообщили, что на улице Орбитальной компания «Ростовские тепловые сети» выявила дефект теплотрассы во время гидравлических испытаний, а потому горячее водоснабжения восстановят только после ремонта.
«Ремонтно-восстановительные работы планируется выполнить в срок до 8 августа 2023 года», — уточнили представители администрации.
Что касается завершения работ на всей территории СЖМ, сроки окончания работ пока не объявили.
Ранее в Ростове рассказали, когда закончится подготовка к отопительному сезону.