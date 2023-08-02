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Власти Ростова объявили, когда восстановят подачу горячей воды на Северном

2 августа 2023, 06:25
Фото: 1MI
Власти Ростова объявили, когда восстановят подачу горячей воды на Северном
Жителям Северного жилого массива обещают восстановить подачу горячего водоснабжения до 8 августа, об этом сообщила администрация Ростова-на-Дону.

Во вторник, 1 августа, в Telegram-каналах появились жалобы ростовчан, проживающих на Северном жилом массиве. Горожане обратились к местным органам власти, заявив, что уже больше месяца в их домах нет горячей воды.

«Когда дадут горячую воду на Северном? Уже почти месяц нет горячей воды. Сначала обещали к 14 июля, потом к 24 июля, потом в конце июля. Уже 1 августа. Горячей воды нет», «Когда дадите горячую воду на Орбитальной, 74/1. Уже два месяца нет», — возмутились ростовчане.

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В ответ на это представители администрации Ростова сообщили, что на улице Орбитальной компания «Ростовские тепловые сети» выявила дефект теплотрассы во время гидравлических испытаний, а потому горячее водоснабжения восстановят только после ремонта.

«Ремонтно-восстановительные работы планируется выполнить в срок до 8 августа 2023 года», — уточнили представители администрации.

Что касается завершения работ на всей территории СЖМ, сроки окончания работ пока не объявили.

Ранее в Ростове рассказали, когда закончится подготовка к отопительному сезону.

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