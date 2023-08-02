«Когда дадут горячую воду на Северном? Уже почти месяц нет горячей воды. Сначала обещали к 14 июля, потом к 24 июля, потом в конце июля. Уже 1 августа. Горячей воды нет», «Когда дадите горячую воду на Орбитальной, 74/1. Уже два месяца нет», — возмутились ростовчане.