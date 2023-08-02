Воробьев: Очистные сооружения в Щелкове запустят на полную мощность досрочно

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Инвестиции в проект составили около 18 миллиардов рублей. Воробьев выразил благодарность строителям за оперативную сдачу объекта. Этот проект является частью масштабной программы в рамках национального проекта, которая спасла множество городов Подмосковья от экологических проблем. Помимо Щелкова, правительство также поддерживает модернизацию очистных сооружений в Дубне и Серпухове, а следующим на очереди будет Павловский Посад. Все эти проекты предполагают использование современных технологических решений, передает mosregtoday.ru.
Щелковские очистные сооружения являются одними из крупнейших в России и обслуживают более 700 тысяч жителей четырех муниципалитетов. Этот объект был построен более 50 лет назад и из-за износа перестал справляться с нагрузкой, что привело к появлению неприятного запаха.
Реконструкция объекта проводится в рамках национального проекта «Экология». Изначально завершение работ было запланировано на 2024 год, однако уже сейчас выполнено 99% работ.
В ходе реконструкции объекта была полностью обновлена система, внедрено ультрафиолетовое обеззараживание и улучшена технология очистки. Мощность сооружений увеличилась на 25%.
Губернатор отметил, что всё оборудование, устанавливаемое на очистных сооружениях, — отечественного, и даже подмосковного, производства. При строительстве всех очистных сооружений учитываются будущие потребности в расширении и развитии территории.
В апреле был произведен пробный запуск подачи воды в объеме 80 тысяч кубометров в сутки в режиме пусконаладочных работ. В настоящее время мощность увеличена до 160 тысяч кубометров в сутки, а в ноябре планируется выйти на полную мощность — 400 тысяч кубометров в сутки.