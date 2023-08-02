Воробьев: Очистные сооружения в Щелкове запустят на полную мощность досрочно

В апреле был произведен пробный запуск подачи воды в объеме 80 тысяч кубометров в сутки в режиме пусконаладочных работ. В настоящее время мощность увеличена до 160 тысяч кубометров в сутки, а в ноябре планируется выйти на полную мощность — 400 тысяч кубометров в сутки.