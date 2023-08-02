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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Выяснено, как арбузы и дыни влияют на организм

2 августа 2023, 14:42
Сезон бахчевых фруктов начинается в России. Многие люди любят эти фрукты, и не зря. По словам психотерапевта Марселя Сультеева, арбузы и дыни богаты витаминами и положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

«Когда у человека здоровый желудок, его настроение повышается. Когда организм получает достаточное количество витаминов, человек испытывает радость, стремится к достижению своих целей, становится более продуктивным», — поясняет Сультеев в интервью с представителем интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, по словам специалиста, дыни и арбузы вызывают чувство радости на подсознательном уровне.

«Даже запах дыни или арбуза может вызвать улыбку на лице человека. Эти фрукты отличаются от других продуктов, которые можно получить круглый год, и создают ощущение предвкушения: чтобы попробовать арбуз, нужно подождать лето. Процессы выработки эндорфина и дофамина при употреблении арбуза также благотворно влияют на сон — он становится более продолжительным и глубоким», — добавляет психотерапевт.

Однако вокруг этих фруктов много мифов. Как рассказывает врач-эндокринолог Екатерина Баланина, популярная «арбузная диета», которую выбирают многие женщины для похудения, не является эффективной. По ее словам, когда человек строго ограничивает себя, организм понимает, что энергии приходит недостаточно и сохраняет свой текущий вес.

«Арбуз — восхитительный фрукт. Он очень сладкий и аппетитный, однако его следует избегать людям с нарушенным обменом углеводов или лишним весом. Арбуз содержит большое количество сахаров. Если люди думают, что они похудеют, съев один арбуз, то это заблуждение», — подчеркивает врач.

Так же нужно быть осторожными и с дынями, так как и они таит некоторые опасности.

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