Выяснено, как арбузы и дыни влияют на организм

«Даже запах дыни или арбуза может вызвать улыбку на лице человека. Эти фрукты отличаются от других продуктов, которые можно получить круглый год, и создают ощущение предвкушения: чтобы попробовать арбуз, нужно подождать лето. Процессы выработки эндорфина и дофамина при употреблении арбуза также благотворно влияют на сон — он становится более продолжительным и глубоким», — добавляет психотерапевт.