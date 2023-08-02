Юный новошахтинец взял бронзу на федеральном экоконкурсе

По условиям конкурса детям до 10 лет предлагалось выполнить творческие задания в двух номинациях: в первой надо было придумать и нарисовать комикс с «лайфхаками» на тему как просто и увлекательно заботиться о природе каждый день. Вторая, в которой преуспел наш юный земляк, была посвящена очень востребованному в современном мире направлению апсайклинга — повторному использованию материалов без их переработки. Для этого участники должны были собственноручно создать поделку из утильсырья, придумать ей применение и выложить на сайт фотографию своей работы.