Защиту Таганрога усилили после ракетной атаки 28 июля

Вечером 2 августа глава администрации Таганрога Андрей Фатеев обратился к землякам, сообщив, что власти продолжают оказывать помощь пострадавшим. Он напомнил, что по факту произошедшего Главное управление СК РФ возбудило уголовное дело о теракте, сейчас следователи пытаются установить виновных и причастных к событиям 28 июля.