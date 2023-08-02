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Защиту Таганрога усилили после ракетной атаки 28 июля

2 августа 2023, 16:17
Фото: mil.ru
Защиту Таганрога усилили после ракетной атаки 28 июля
В Таганроге после падения украинских ракет приняли решение усилить защиту воздушного пространства над городом, об этом рассказал глава администрации города Андрей Фатеев.

Напомним, 28 июля ВСУ произвели атаку по Ростовской области, системам ПВО удалось сбить две ракеты, однако обломки снарядов смогли нанести повреждения некоторым строениям и ранить несколько человек.

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Вечером 2 августа глава администрации Таганрога Андрей Фатеев обратился к землякам, сообщив, что власти продолжают оказывать помощь пострадавшим. Он напомнил, что по факту произошедшего Главное управление СК РФ возбудило уголовное дело о теракте, сейчас следователи пытаются установить виновных и причастных к событиям 28 июля.

Кроме того, после консультации с представителями Минобороны РФ было принято решение усилить меры защиты воздушного пространства над городом.

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