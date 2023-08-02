Защиту Таганрога усилили после ракетной атаки 28 июля

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Напомним, 28 июля ВСУ произвели атаку по Ростовской области, системам ПВО удалось сбить две ракеты, однако обломки снарядов смогли нанести повреждения некоторым строениям и ранить несколько человек.
Вечером 2 августа глава администрации Таганрога Андрей Фатеев обратился к землякам, сообщив, что власти продолжают оказывать помощь пострадавшим. Он напомнил, что по факту произошедшего Главное управление СК РФ возбудило уголовное дело о теракте, сейчас следователи пытаются установить виновных и причастных к событиям 28 июля.
Кроме того, после консультации с представителями Минобороны РФ было принято решение усилить меры защиты воздушного пространства над городом.