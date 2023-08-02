Жительница Ростовской области осуждена за незаконное получение пенсии в другой стране

По сведениям прокуратуры, 61-летняя женщина, проживая в России, получала пенсию по старости. Однако, она покинула страну и скрыла этот факт от Пенсионного фонда. Вместе с тем, она продолжала получать пенсионные выплаты, выведя из системы более 428 тысяч рублей. В результате ее задержали и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере».