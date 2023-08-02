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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Жительница Ростовской области осуждена за незаконное получение пенсии в другой стране

2 августа 2023, 12:11
Жительница Верхнедонского района была признана виновной в незаконном получении пенсии и получила судебное наказание.

По сведениям прокуратуры, 61-летняя женщина, проживая в России, получала пенсию по старости. Однако, она покинула страну и скрыла этот факт от Пенсионного фонда. Вместе с тем, она продолжала получать пенсионные выплаты, выведя из системы более 428 тысяч рублей. В результате ее задержали и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере».

Суд вынес решение приговорить женщину к трехлетнему условному сроку. Кроме того, с нее была взыскана сумма более 390 тысяч рублей в счет возврата незаконно полученных средств, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

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