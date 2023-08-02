Жительница Ростовской области создала приют для бездомных стариков

Основное внимание уделяется помощи старикам, которые не могут быть приняты в государственные дома для инвалидов и престарелых по разным причинам. Это может быть связано с отсутствием документов или наличием родственников, которые не могут или не хотят взять на себя заботу о них. Галина Николаевна, руководитель приюта, подчеркивает, что часто пожилых людей просто оставляют перед порогом приюта, пишет «КП-Ростов-на-Дону».