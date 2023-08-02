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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Жительница Ростовской области создала приют для бездомных стариков

2 августа 2023, 12:10
«Остров ненужных людей» — так называется созданный в 2014 году приют жительницей Шахтерска Галиной Золотухиной. Приют стал ответом на проблему бездомных и безродных людей, которые остались без крыши над головой после событий того времени.

Основное внимание уделяется помощи старикам, которые не могут быть приняты в государственные дома для инвалидов и престарелых по разным причинам. Это может быть связано с отсутствием документов или наличием родственников, которые не могут или не хотят взять на себя заботу о них. Галина Николаевна, руководитель приюта, подчеркивает, что часто пожилых людей просто оставляют перед порогом приюта, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

На данный момент в приюте проживают 36 человек, среди которых 16 лежачих пациентов и 5 незрячих.

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