Жительница Ростовской области создала приют для бездомных стариков

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Основное внимание уделяется помощи старикам, которые не могут быть приняты в государственные дома для инвалидов и престарелых по разным причинам. Это может быть связано с отсутствием документов или наличием родственников, которые не могут или не хотят взять на себя заботу о них. Галина Николаевна, руководитель приюта, подчеркивает, что часто пожилых людей просто оставляют перед порогом приюта, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
На данный момент в приюте проживают 36 человек, среди которых 16 лежачих пациентов и 5 незрячих.