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Published Сегодня, 15:09

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Бизнес ростовского ресторатора Панченко оказался под угрозой банкротства из-за долгов

3 августа 2023, 15:09
Фото: pxhere.com
Бизнес ростовского ресторатора Панченко оказался под угрозой банкротства из-за долгов

Ростовскому ресторатору Панченко угрожает банкротство из-за миллионных долгов

Суд признал ростовского ресторатора Романа Панченко банкротом, об этом рассказали местные СМИ.

Портал 161.py рассказал, что знаменитый ростовский ресторатор Роман Панченко, являющийся владельцем группы компаний «Хорошие рестораны», стал банкротом. Решение было принято после исков нескольких кредиторов и налоговой, которые требуют ресторатора вернуть четыре миллиона рублей.

Однако, по словам бизнесмена, он собирается продолжить работу в ресторанном бизнесе, несмотря на то, что в решении суда указано, что Панченко не смог представить план погашения и реструктуризации долга.

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Также 27 июня 2022 года, согласно данным системы «Базис», ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОРОШИЕ РЕСТОРАНЫ» приняла решение о начале ликвидации, однако 5 июля того же года появилось сообщение о том, что заявление отклонили или оставили без рассмотрения. Кроме того, в системе «СПАРК» в данных о группе компаний появилось сообщение о банкротстве физического лица и активах, которые по итогам прошлого года ушли в минус на 6,4 миллиона рублей.

Обращаем внимание, что информация о судебных разбирательствах и банкротстве предпринимателя все еще уточняется.

Напомним, в начале года в отношении компании «Хлеб и Кофе», которая принадлежит Панченко, ввели процедуру наблюдения из-за судов с ТЦ «Горизонт».

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