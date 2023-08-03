Бизнес ростовского ресторатора Панченко оказался под угрозой банкротства из-за долгов

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Портал 161.py рассказал, что знаменитый ростовский ресторатор Роман Панченко, являющийся владельцем группы компаний «Хорошие рестораны», стал банкротом. Решение было принято после исков нескольких кредиторов и налоговой, которые требуют ресторатора вернуть четыре миллиона рублей.
Однако, по словам бизнесмена, он собирается продолжить работу в ресторанном бизнесе, несмотря на то, что в решении суда указано, что Панченко не смог представить план погашения и реструктуризации долга.
Также 27 июня 2022 года, согласно данным системы «Базис», ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОРОШИЕ РЕСТОРАНЫ» приняла решение о начале ликвидации, однако 5 июля того же года появилось сообщение о том, что заявление отклонили или оставили без рассмотрения. Кроме того, в системе «СПАРК» в данных о группе компаний появилось сообщение о банкротстве физического лица и активах, которые по итогам прошлого года ушли в минус на 6,4 миллиона рублей.
Обращаем внимание, что информация о судебных разбирательствах и банкротстве предпринимателя все еще уточняется.
Напомним, в начале года в отношении компании «Хлеб и Кофе», которая принадлежит Панченко, ввели процедуру наблюдения из-за судов с ТЦ «Горизонт».