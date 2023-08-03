Бизнес ростовского ресторатора Панченко оказался под угрозой банкротства из-за долгов

Также 27 июня 2022 года, согласно данным системы «Базис», ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОРОШИЕ РЕСТОРАНЫ» приняла решение о начале ликвидации, однако 5 июля того же года появилось сообщение о том, что заявление отклонили или оставили без рассмотрения. Кроме того, в системе «СПАРК» в данных о группе компаний появилось сообщение о банкротстве физического лица и активах, которые по итогам прошлого года ушли в минус на 6,4 миллиона рублей.