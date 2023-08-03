Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Оказалось, что фигурант незаконно вернул водителям 64 водительских удостоверения без предоставления экзаменационного листа. Он вносил в документы недостоверную информацию.
По данному факту возбудили уголовное дело, а суд приговорил обвиняемого к году заключения в колонии-поселении. Но это решение в дальнейшем обжаловали.
«Приговор изменили, обвиняемому назначили 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сказано в сообщении.
Отмечается, что это решение вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах.