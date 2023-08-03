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Бывшего замначальника в полиции осудили на Дону за махинации с водительскими правами

3 августа 2023, 10:56
Фото: 1MI
Бывшего замначальника в полиции осудили на Дону за махинации с водительскими правами
В Ростовской области огласили приговор бывшему заместителю начальника ОГИБДД в Целинском районе за превышение полномочий, сообщили в региональном УФСБ.

Оказалось, что фигурант незаконно вернул водителям 64 водительских удостоверения без предоставления экзаменационного листа. Он вносил в документы недостоверную информацию.

По данному факту возбудили уголовное дело, а суд приговорил обвиняемого к году заключения в колонии-поселении. Но это решение в дальнейшем обжаловали.

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«Приговор изменили, обвиняемому назначили 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это решение вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#ОГИБДД#Целинский район#Водительские права#Колония-поселение#Уголовное дело#Мошенники#Взятки#Вузы
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