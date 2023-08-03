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Депутат Федяев призвал принять закон о запрете склонения к аборту в Ростове

3 августа 2023, 12:26
Фото: pxhere.com
Депутат Федяев призвал принять закон о запрете склонения к аборту в Ростове
Закон о запрете склонять женщин к абортам — очень хороший. Его можно принять в Ростовской области. Главное, грамотно определить грань отличия между склонением к прерыванию беременности и объяснением медицинских последствий, сообщил RostovGazeta депутат Евгений Федяев.

Напомним, что Мордовия стала первым регионом в России, где приняли закон об ответственности за склонение женщин к абортам. Одной из причин появления такого закона стал факт того, что большое число абортов является одной из причин низкой рождаемости.

«Для того, чтобы в Ростовской области принять такой закон, нужно понимать статистику. Сколько у нас делается абортов? По каким причинам? Статистика позволит понять, есть ли на Дону проблематика по данному вопросу», — отмечает Евгений Федяев.

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Однако, не вдаваясь в полемику статистики, депутат подчеркивает, что склонение женщины к прерыванию беременности — это противоправное действие. Оно, по словам собеседника, само по себе находится на грани преступления.

«Но не следует забывать и о том, что беременность у всех протекает по разному. Например, нельзя исключать, что по медицинским показаниям в некоторых случаях беременность может иметь потенциальный вред здоровью, как мамы, так и ребенка. Это тоже нельзя не учитывать. Поэтому в законе следует четко определить грань — что считается склонением женщины к прерыванию беременности, а что — разъяснением медицинских показаний», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области женщины стали в два раза реже делать аборты.

Женщины в Ростовской области стали в два раза реже делать аборты
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