«Но не следует забывать и о том, что беременность у всех протекает по разному. Например, нельзя исключать, что по медицинским показаниям в некоторых случаях беременность может иметь потенциальный вред здоровью, как мамы, так и ребенка. Это тоже нельзя не учитывать. Поэтому в законе следует четко определить грань — что считается склонением женщины к прерыванию беременности, а что — разъяснением медицинских показаний», — резюмирует собеседник.