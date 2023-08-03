«Во-первых, подчеркну, что у меня свой бизнес. На свою машину я заработала сама. Во-вторых, я езжу на дальние расстояния. А в дальних поездках безопасность водителя и пассажира на иномарке выше с точки зрения маневренности. Иномарки более устойчивы на дорогах при любых погодных условиях. Они обеспечены подушками безопасности. Обладают комфортом, необходимым на дальних расстояниях. Но, несмотря на это, я убеждена, что нам, действительно, надо пересаживаться на российские автомобили», — делится мнением спикер.