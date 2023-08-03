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Published Сегодня, 13:41

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Эксперт рассказала, когда чиновники Ростова пересядут на отечественные машины

3 августа 2023, 13:41
Фото: Alexander Migl/cc by sa 4.0
Эксперт рассказала, когда чиновники Ростова пересядут на отечественные машины
В Думе в этом году в Ростове будут выделяться денежные средства на приобретение новых автомобилей для чиновников и обслуживание тех, которые уже есть в гаражах. Сообщается, что покупать будут иномарки, сообщила RostovGazeta депутат Наталья Оськина.

Напомним, что Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. Однако, по словам эксперта, чиновники Ростовской области не особо горят желанием претворять это в жизнь.

«Думаю, что в Ростовской области не все последуют такому решению. Вероятно 50% на 50%. Ведь, как правило, автопарк чиновников высшего уровня состоит в основном из „Мерседесов“ люкс классов и других иномарок», — отмечает Наталья Оськина.

Собеседница уточняет, что сама водит машину, и за рулем порядка 25 лет. За это время она сменила много автомобилей. Был и «Москвич», и «Жигули», и «Лада». Сейчас депутат ездит на иномарке.

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«Иномарки более устойчивы на дорогах при любых погодных условиях. Они обеспечены подушками безопасности», — делится мнением спикер. «Иномарки более устойчивы на дорогах при любых погодных условиях. Они обеспечены подушками безопасности», — делится мнением спикер.
«Иномарки более устойчивы на дорогах при любых погодных условиях. Они обеспечены подушками безопасности», — делится мнением спикер.
Фото: Janipewter/cc by sa 3.0/wikimedia.org

«Во-первых, подчеркну, что у меня свой бизнес. На свою машину я заработала сама. Во-вторых, я езжу на дальние расстояния. А в дальних поездках безопасность водителя и пассажира на иномарке выше с точки зрения маневренности. Иномарки более устойчивы на дорогах при любых погодных условиях. Они обеспечены подушками безопасности. Обладают комфортом, необходимым на дальних расстояниях. Но, несмотря на это, я убеждена, что нам, действительно, надо пересаживаться на российские автомобили», — делится мнением спикер.

Депутат добавляет, что из-за санкций цены на запчасти иномарок и прохождение ТО стабильно растут. К тому же Япония запретила въезд подержанных автомобилей в Россию. Европейские страны тоже демонстрируют ограничения.

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«Если в ближайшее время распоряжение пересесть на отечественные автомобили коснется не только чиновников, но и депутатов, я с удовольствием это сделаю. Да, немного потеряется комфортность и безопасность. Но развитие отечественного автопрома идет. Думаю, что года через два, наши машины ничем не будут уступать тем же шведским или японским автомобилям», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что таксопарки Ростова тоже могут перевести полностью на отечественные автомобили.

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