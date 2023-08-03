Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Напомним, что Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. Однако, по словам эксперта, чиновники Ростовской области не особо горят желанием претворять это в жизнь.
«Думаю, что в Ростовской области не все последуют такому решению. Вероятно 50% на 50%. Ведь, как правило, автопарк чиновников высшего уровня состоит в основном из „Мерседесов“ люкс классов и других иномарок», — отмечает Наталья Оськина.
Собеседница уточняет, что сама водит машину, и за рулем порядка 25 лет. За это время она сменила много автомобилей. Был и «Москвич», и «Жигули», и «Лада». Сейчас депутат ездит на иномарке.
«Во-первых, подчеркну, что у меня свой бизнес. На свою машину я заработала сама. Во-вторых, я езжу на дальние расстояния. А в дальних поездках безопасность водителя и пассажира на иномарке выше с точки зрения маневренности. Иномарки более устойчивы на дорогах при любых погодных условиях. Они обеспечены подушками безопасности. Обладают комфортом, необходимым на дальних расстояниях. Но, несмотря на это, я убеждена, что нам, действительно, надо пересаживаться на российские автомобили», — делится мнением спикер.
Депутат добавляет, что из-за санкций цены на запчасти иномарок и прохождение ТО стабильно растут. К тому же Япония запретила въезд подержанных автомобилей в Россию. Европейские страны тоже демонстрируют ограничения.
«Если в ближайшее время распоряжение пересесть на отечественные автомобили коснется не только чиновников, но и депутатов, я с удовольствием это сделаю. Да, немного потеряется комфортность и безопасность. Но развитие отечественного автопрома идет. Думаю, что года через два, наши машины ничем не будут уступать тем же шведским или японским автомобилям», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что таксопарки Ростова тоже могут перевести полностью на отечественные автомобили.