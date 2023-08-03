ФОМС: Жителям новых регионов уже выдано более миллиона цифровых полисов ОМС

Комментируя эту новость, председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин отметил, что сотрудники организации и ее территориальных подразделений будут и дальше оказывать полноценную методологическую и организационную помощь в создании системы ОМС в новых регионах. По его словам, тот факт, что новые полисы получили более миллиона человек, говорит о том, что все больше людей теперь имеет доступ к качественной медицинской помощи, передает regnum.ru.