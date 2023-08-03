ФОМС: Жителям новых регионов уже выдано более миллиона цифровых полисов ОМС

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Комментируя эту новость, председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин отметил, что сотрудники организации и ее территориальных подразделений будут и дальше оказывать полноценную методологическую и организационную помощь в создании системы ОМС в новых регионах. По его словам, тот факт, что новые полисы получили более миллиона человек, говорит о том, что все больше людей теперь имеет доступ к качественной медицинской помощи, передает regnum.ru.
Граждане России, проживающие в новых регионах, могут получить ОМС при предъявлении паспорта и СНИЛС. Детям до 14 лет необходимо свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя, и СНИЛС (при наличии).
Подать заявление на оформление полиса ОМС можно в ТФОМС, МФЦ, медучреждениях, а также в дополнительных и мобильных офисах и на портале gosuslugi.ru. Также по просьбам жителей территориальные фонды ОМС открыли порядка 50 дополнительных пунктов оформления и выдачи полисов ОМС. Всего в новых регионах на данный момент работают порядка 125 пунктов.
Подобную информацию об адресах и режиме работы основных и дополнительных пунктов можно узнать в телеграм-каналах ТФОМС ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.