Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В этот день региональное УМЧС распространило штормовое предупреждение и заявило о возможных осадках. В результате в нескольких районах начался град размером с голубиное яйцо.
Ростовчане написали, что осадки прошли в центре города, а до Западного они еще не добрались. На некоторых улицах поливает дождь.
«Любой каприз, лишь бы не скучали», — заявили местные жители. В целом они отметили, что в Ростове уже нет ничего удивительного в граде.
Добавим, что штормовое предупреждение распространяется до конца четверга.
Ранее в Ростове-на-Дону рассказали, когда вернется страшная жара до 38 градусов.