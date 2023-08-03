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Град размером с голубиное яйцо обрушился на Ростов-на-Дону днем 3 августа

3 августа 2023, 10:56
Фото: pxhere
Град размером с голубиное яйцо обрушился на Ростов-на-Дону днем 3 августа
В Ростове-на-Дону днем в четверг, 3 августа, начался сильный град, сообщили горожане в соцсетях.

В этот день региональное УМЧС распространило штормовое предупреждение и заявило о возможных осадках. В результате в нескольких районах начался град размером с голубиное яйцо.

Ростовчане написали, что осадки прошли в центре города, а до Западного они еще не добрались. На некоторых улицах поливает дождь.

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Ростовчане написали, что осадки прошли в центре города, а до Западного они еще не добрались. На некоторых улицах поливает дождь.
Видео: t.me/rstv01

«Любой каприз, лишь бы не скучали», — заявили местные жители. В целом они отметили, что в Ростове уже нет ничего удивительного в граде.

Добавим, что штормовое предупреждение распространяется до конца четверга.

Ранее в Ростове-на-Дону рассказали, когда вернется страшная жара до 38 градусов.

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