Специалистам предстоит модифицировать существующие энергообеспечивающие комплексы, чтобы они подходили для установки нового оборудования. После этого здесь сделают ультрабыстрые зарядные станции, которые смогут полностью заряжать батареи электробусов всего за 55 минут.