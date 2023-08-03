Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Оборудование появится на площадках «Сельмаш», «Малиновского» и в троллейбусном депо на 20-й Линии, 45. В ближайшем будущем здесь будут развивать систему зарядной инфраструктуры.
Специалистам предстоит модифицировать существующие энергообеспечивающие комплексы, чтобы они подходили для установки нового оборудования. После этого здесь сделают ультрабыстрые зарядные станции, которые смогут полностью заряжать батареи электробусов всего за 55 минут.
«Ориентировочные затраты на „Сельмаш“ составят 4,8 миллиона рублей, на „Малиновского“ — 10,3 миллиона рублей и на депо на 20-й линии — 4,3 миллиона рублей», — пишет «Город N».
Ранее стало известно, что на развитие пассажирского транспорта в Ростове потратят 3,5 миллиарда рублей в 2023 году.