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На двух остановках в Ростове-на-Дону сделают зарядки для электробусов до 1 ноября

3 августа 2023, 11:31
Фото: Mos.ru/cc by 4.0
На двух остановках в Ростове-на-Дону сделают зарядки для электробусов до 1 ноября
В Ростове-на-Дону до конца октября на двух остановках в городе появятся зарядки для электробусов, сообщают СМИ.

Оборудование появится на площадках «Сельмаш», «Малиновского» и в троллейбусном депо на 20-й Линии, 45. В ближайшем будущем здесь будут развивать систему зарядной инфраструктуры.

Специалистам предстоит модифицировать существующие энергообеспечивающие комплексы, чтобы они подходили для установки нового оборудования. После этого здесь сделают ультрабыстрые зарядные станции, которые смогут полностью заряжать батареи электробусов всего за 55 минут.

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«Ориентировочные затраты на „Сельмаш“ составят 4,8 миллиона рублей, на „Малиновского“ — 10,3 миллиона рублей и на депо на 20-й линии — 4,3 миллиона рублей», — пишет «Город N».

Ранее стало известно, что на развитие пассажирского транспорта в Ростове потратят 3,5 миллиарда рублей в 2023 году.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Электробусы#Зарядки#Площадка Сельмаш#Площадка Малиновского#Троллейбусное депо#20-я линия#Система зарядной инфраструктуры#Модификация энергетических комплексов#Ультрабыстрые зарядные станции#Пассажирский транспорт#3,5 миллиарда рублей#Затраты
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