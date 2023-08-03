На Сахалине пройдёт Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа»

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Всего на «ОстроVа» соберутся более пяти сотен участников от 14 до 35 лет со всей России (всего же для участия в форуме было подано более 5000 заявок, отобрали лучших из лучших). Их ждут интереснейшие образовательные программы и фестиваль кино, а также встречи с гостями и экспертами форума — знаменитыми российскими спортсменами, актёрами, представителями крупных российских компаний.
— Отмечу, что форум «ОстроVа» стал для нас неотъемлемой частью культурной и общественной жизни региона, — сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. — Это ещё одна возможность для нашей молодежи самореализоваться, представить свои идеи на суд экспертов и коллег, это общение с талантливыми сверстниками из других регионов. Сегодня Сахалин и Курилы динамично развиваются, создаются новые рабочие места, запускаются крупные проекты. Однако особое внимание должно уделяться именно молодежи, ведь это наше будущее. Именно ради нее мы добились строительства на Сахалине современного кампуса мирового уровня.
Главное в программе форума «ОстроVа» — защита грантовых проектов, лучшие из которых получат финансовую поддержку до 1 миллиона рублей. В прошлом году удача сопутствовала сахалинцам, несколько проектов получили федеральное финансирование и уже воплощены в жизнь. Например, Анастасия Рокина провела путинный форум. Ребята, которые в нем участвовали, уже этим летом приехали в составе студенческих отрядов на работу на путину.
Завершатся «ОстроVа» 13 августа.