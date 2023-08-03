Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Заявление направила межрайонная инспекция ФНС №13 по Ростовской области. Оно пока не принято к производству, поэтому подробности не разглашаются.
Согласно данным системы «Спарк», предприятие занимается производством клеев. Оно является сравнительно молодым, так как было зарегистрировано всего четыре года назад.
Все эти годы компания работала с положительным финансовым результатом, но прибыль за 12 месяцев не превышала 667 тысяч рублей. В 2022 году показатель составил 148 тысяч рублей.
Ранее экс-владельца Ростовводоканала Светлицкого признали банкротом из-за долга в 6 миллиардов рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.