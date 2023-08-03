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Новочеркасский завод «Полихим» потребовали признать банкротом

3 августа 2023, 09:07
Фото: pxhere.com
Новочеркасский завод «Полихим» потребовали признать банкротом
В Арбитражный суд Ростовской области передали заявление с требованием признать банкротом «Новочеркасский завод „Полихим“, говорится в материалах суда.

Заявление направила межрайонная инспекция ФНС №13 по Ростовской области. Оно пока не принято к производству, поэтому подробности не разглашаются.

Согласно данным системы «Спарк», предприятие занимается производством клеев. Оно является сравнительно молодым, так как было зарегистрировано всего четыре года назад.

Экс-владельца Ростовводоканала Светлицкого признали банкротом из-за долга в 6 млрд
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В Арбитражный суд Ростовской области передали заявление с требованием признать банкротом «Новочеркасский завод „Полихим“, говорится в материалах суда.В Арбитражный суд Ростовской области передали заявление с требованием признать банкротом «Новочеркасский завод „Полихим“, говорится в материалах суда.
В Арбитражный суд Ростовской области передали заявление с требованием признать банкротом «Новочеркасский завод „Полихим“, говорится в материалах суда.
Фото: ООО "ПОЛИХИМ"

Все эти годы компания работала с положительным финансовым результатом, но прибыль за 12 месяцев не превышала 667 тысяч рублей. В 2022 году показатель составил 148 тысяч рублей.

Ранее экс-владельца Ростовводоканала Светлицкого признали банкротом из-за долга в 6 миллиардов рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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