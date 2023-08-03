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Около 27 млрд рублей потребуется для избавления Дона от канализационных стоков

3 августа 2023, 06:36
Фото: clati.ru
Около 27 млрд рублей потребуется для избавления Дона от канализационных стоков
В Ростовской области провели инвентаризацию канализационных систем, которые загрязняют реку Дон, сообщил глава МинЖКХ региона Сергей Сизиков.

Теперь необходимо разработать программу для строительства и модернизации очистных сооружений. Однако на ее реализацию потребуется значительное количество денег.

По словам Сизикова, сумма составляет около 27 миллиардов рублей.

Министр ЖКХ Ростовской области отмечает, что подобная федеральная программ до сих пор не принята, и финансирование из федерального бюджета отсутствует.

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«Финансирование строительства и модернизации очистных сооружений только за счет бюджета региона, скорее всего, неосуществимо, так как речь идет о слишком большой сумме», — пишет Donnews со ссылкой на слова министра.

Однако, как отмечает Сизиков, если все же удастся реализовать эту программу, то объем стоков в реке Дон сократится на 121,5 миллиона кубических метров в год.

Ранее жители Ростова попросили спасти от мусора родник в Соловьиной роще.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#МинЖКХ#Очистные сооружения#Финансирование#Мусор#Бюджет#Река Дон#Федеральная программа#Дон#Канализационные стоки
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