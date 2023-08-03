Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Теперь необходимо разработать программу для строительства и модернизации очистных сооружений. Однако на ее реализацию потребуется значительное количество денег.
По словам Сизикова, сумма составляет около 27 миллиардов рублей.
Министр ЖКХ Ростовской области отмечает, что подобная федеральная программ до сих пор не принята, и финансирование из федерального бюджета отсутствует.
«Финансирование строительства и модернизации очистных сооружений только за счет бюджета региона, скорее всего, неосуществимо, так как речь идет о слишком большой сумме», — пишет Donnews со ссылкой на слова министра.
Однако, как отмечает Сизиков, если все же удастся реализовать эту программу, то объем стоков в реке Дон сократится на 121,5 миллиона кубических метров в год.
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