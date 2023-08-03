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«Почта России» поддержит интернет-торговлю в малых городах Ивановской области

3 августа 2023, 14:02
Фото: piqsels.com
Гендиректор «Почты России» Михаил Волков встретился с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Стороны обсудили развитие почтовой связи и обеспечение жителей небольших городов современными услугами.

В Ивановской области работают 292 отделения «Почты России», 179 из них находятся в сельской местности. В прошлом году были модернизированы 6 поселковых отделений. В 2023-м откроются ещё 9 отремонтированных отделений, пишет newsnn.ru.

Волков заявил, что «Почта России» делает отделения центрами притяжения, в которых жители небольших населённых пунктов получают доступ не только к услугам, но и различным товарам. Инфраструктуру организации могут использовать площадки электронной коммерции, чтобы охватить даже наиболее удалённые уголки нашей страны.

«Почта России» развивает сотрудничество с ведущими маркетплейсами — это «Яндекс Маркет», «СберМегаМаркет», Ozon. Последний доставляет заказы уже в 19 отделений, запланировано подключение ещё 113 пунктов.

В свою очередь, Станислав Воскресенский отметил, что для жителей региона важна стабильная работа отделений. Также важно, чтобы их работники получали достойную заработную плату.

Сообщается, что «Почта России» сотрудничает с региональными компаниями Ивановской области и в других сферах. Вместе с компанией «ЭкоМир», единственным российским переработчиком вторичного сырья из трикотажа, реализуется пилотный проект. Его могут распространить и на другие регионы. ЦОДы «Почты России» в Москве и Сочи пользуются серверами ивановской компании «Аквариус».

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