«Почта России» поддержит интернет-торговлю в малых городах Ивановской области

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
В Ивановской области работают 292 отделения «Почты России», 179 из них находятся в сельской местности. В прошлом году были модернизированы 6 поселковых отделений. В 2023-м откроются ещё 9 отремонтированных отделений, пишет newsnn.ru.
Волков заявил, что «Почта России» делает отделения центрами притяжения, в которых жители небольших населённых пунктов получают доступ не только к услугам, но и различным товарам. Инфраструктуру организации могут использовать площадки электронной коммерции, чтобы охватить даже наиболее удалённые уголки нашей страны.
«Почта России» развивает сотрудничество с ведущими маркетплейсами — это «Яндекс Маркет», «СберМегаМаркет», Ozon. Последний доставляет заказы уже в 19 отделений, запланировано подключение ещё 113 пунктов.
В свою очередь, Станислав Воскресенский отметил, что для жителей региона важна стабильная работа отделений. Также важно, чтобы их работники получали достойную заработную плату.
Сообщается, что «Почта России» сотрудничает с региональными компаниями Ивановской области и в других сферах. Вместе с компанией «ЭкоМир», единственным российским переработчиком вторичного сырья из трикотажа, реализуется пилотный проект. Его могут распространить и на другие регионы. ЦОДы «Почты России» в Москве и Сочи пользуются серверами ивановской компании «Аквариус».