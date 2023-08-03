«Почта России» поддержит интернет-торговлю в малых городах Ивановской области

Сообщается, что «Почта России» сотрудничает с региональными компаниями Ивановской области и в других сферах. Вместе с компанией «ЭкоМир», единственным российским переработчиком вторичного сырья из трикотажа, реализуется пилотный проект. Его могут распространить и на другие регионы. ЦОДы «Почты России» в Москве и Сочи пользуются серверами ивановской компании «Аквариус».