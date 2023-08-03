Под Ростовом М-4 «Дон» сковало 10-километровой пробкой вечером 3 августа

Вечером четверга, 3 августа, в Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон» от 1034-го километра у моста через реку Тузлов до 1025-го километра трассы рядом с Красюковским сельским поселением растянулась огромная пробка протяженностью 9,7 километра. На проезд участка автомобилистам потребуется потратить более 40 минут, а причиной затора стало ДТП, произошедшее на 1025-м километре М-4. Затор возник и на выезде с платной трассы от аэропорта Платов на М-4.