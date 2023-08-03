Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Политолог подчеркивает, что определенному количеству войск, которые находятся сегодня на линии боестолкновения, необходима ротация.
«Как правило, треть должна находиться на линии боестолкновения, треть — на подготовке, треть — на отдыхе. Таким образом и происходит ротация войск. Однако весь вопрос заключается в том, что мы не знаем численность группировки в зоне СВО», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Собеседник разъясняет, что для ответа на вопрос, будет ли новая волна частичной мобилизации, нужно понимание дальнейших действий.
«Если наши войска собираются вести наступление, то, безусловно, потребуется увеличение численности. Тогда частичная мобилизация нужна, и она будет. Но если мы не планируем наступательные действия, то, фактически, частичная мобилизация не требуется. Но пока нет четкой информации о ситуации, однозначно ответить на вопрос невозможно», — говорит эксперт.
Ужесточение законов о призывниках и военнообязанных, пребывающих в запасе, спикер не считает предвестником частичной мобилизации. По его словам, это делается для решения возникших проблем при формировании единого электронного реестра призывников.
«Люди женились, у них появлялись дети, а военкоматы не были осведомлены. По закону, информировать о себе должен сам призывник или военнообязанный запаса. Поэтому и ужесточили наказание за непредоставление таких сведений», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области могут ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации.