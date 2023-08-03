«Если наши войска собираются вести наступление, то, безусловно, потребуется увеличение численности. Тогда частичная мобилизация нужна, и она будет. Но если мы не планируем наступательные действия, то, фактически, частичная мобилизация не требуется. Но пока нет четкой информации о ситуации, однозначно ответить на вопрос невозможно», — говорит эксперт.