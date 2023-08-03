rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Изображение материала

Политолог рассказал, будет ли новая волна частичной мобилизации в Ростовской области

3 августа 2023, 12:29
Фото: donland.ru
Политолог рассказал, будет ли новая волна частичной мобилизации в Ростовской области
Мобилизованные, как правило, нужны для ротации войск. Для того, чтобы наших бойцов можно было отправлять на отдых, сообщил RostovGazeta ростовский политолог Дмитрий Абросимов.

Политолог подчеркивает, что определенному количеству войск, которые находятся сегодня на линии боестолкновения, необходима ротация.

«Как правило, треть должна находиться на линии боестолкновения, треть — на подготовке, треть — на отдыхе. Таким образом и происходит ротация войск. Однако весь вопрос заключается в том, что мы не знаем численность группировки в зоне СВО», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Собеседник разъясняет, что для ответа на вопрос, будет ли новая волна частичной мобилизации, нужно понимание дальнейших действий.

«Если наши войска собираются вести наступление, то, безусловно, потребуется увеличение численности. Тогда частичная мобилизация нужна, и она будет. Но если мы не планируем наступательные действия, то, фактически, частичная мобилизация не требуется. Но пока нет четкой информации о ситуации, однозначно ответить на вопрос невозможно», — говорит эксперт.

Юрист рассказал, как ростовчане будут платить 30 тысяч штрафа за неявку в военкомат
Узнать подробнее
«Если наши войска собираются вести наступление, то, безусловно, потребуется увеличение численности», — говорит эксперт.«Если наши войска собираются вести наступление, то, безусловно, потребуется увеличение численности», — говорит эксперт.
«Если наши войска собираются вести наступление, то, безусловно, потребуется увеличение численности», — говорит эксперт.
Фото: donland.ru

Ужесточение законов о призывниках и военнообязанных, пребывающих в запасе, спикер не считает предвестником частичной мобилизации. По его словам, это делается для решения возникших проблем при формировании единого электронного реестра призывников.

«Люди женились, у них появлялись дети, а военкоматы не были осведомлены. По закону, информировать о себе должен сам призывник или военнообязанный запаса. Поэтому и ужесточили наказание за непредоставление таких сведений», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области могут ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации.

В Ростовской области могут ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации
Узнать подробнее
Читайте также:
Ростовский депутат Бородай рассказал о преимуществах второй волны мобилизации для СВОБудет ли вторая волна мобилизации после мятежа в Ростове-на-ДонуБудут ли в Ростовской области оповещать о призыве в рамках мобилизации по СМС
#Дарья Демидова#Спецоперация#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростове жители не могут дождаться автобусов и месяцами живут без горячей воды
Сегодня, 14:28
Политолог Сухарь объяснил, стоит ли ждать новую волну частичной мобилизации в Ростове
Сегодня, 14:24
В центре Ростова после гибели ребенка в ДТП решили установить заборы
Сегодня, 13:25
Эксперт рассказала, когда чиновники Ростова пересядут на отечественные машины
Сегодня, 13:41
Дети устроили опасные игры на окне 8 этажа дома в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:50