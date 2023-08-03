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Пострадавшим в Таганроге помогают молитвами

3 августа 2023, 11:31
Фото: rostoveparhia.ru
За пострадавших при взрыве в Таганроге помолились
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий побывал в Таганроге и помолился за пострадавших, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Напомним, что 28 июля на город упали обломки украинской ракеты, которую сбила система ПВО. Тогда пострадали 22 человека, которым оказали необходимую помощь.

Теперь в городе побывал митрополит Меркурий, где обсудил подготовительные работы по реставрации Никольского храма, а также уже идущие в Георгиевском храме. Кроме того, он поклонился мощам святого праведного Павла Таганрогского.

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«Митрополит помолился в келье старца о здравии пострадавших и всех таганрожцев», — уточнил Фатеев.

Добавим, что по факту совершенного киевским режимом теракта возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, также предстоит провести ремонт поврежденных зданий.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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