Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Напомним, что 28 июля на город упали обломки украинской ракеты, которую сбила система ПВО. Тогда пострадали 22 человека, которым оказали необходимую помощь.
Теперь в городе побывал митрополит Меркурий, где обсудил подготовительные работы по реставрации Никольского храма, а также уже идущие в Георгиевском храме. Кроме того, он поклонился мощам святого праведного Павла Таганрогского.
«Митрополит помолился в келье старца о здравии пострадавших и всех таганрожцев», — уточнил Фатеев.
Добавим, что по факту совершенного киевским режимом теракта возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, также предстоит провести ремонт поврежденных зданий.