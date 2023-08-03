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Путин наградил получившего ранение бойца СВО из Ростова-на-Дону Афанасьева

3 августа 2023, 08:48
Фото: /t.me/golubev_vu
Путин наградил получившего ранение бойца СВО из Ростова-на-Дону Афанасьева
Глава государства Владимир Путин вручил награду участнику спецоперации из Ростовской области Алексею Афанасьеву, сообщил губернатор Василий Голубев.

Участник СВО получил от президента России — звезду Героя России, которая считается высшей наградой. Афанасьев является уроженцем Ростова, он окончил казачий кадетский корпус Минобороны РФ.

К спецоперации ростовчанин присоединился с самого начала, а в октябре 2022 года его наградили Георгиевским крестом четвёртой степени. Во время выполнения боевой задачи он получил тяжелое ранение.

Сотни жительниц Ростовской области варят тушенку и плетут сети для бойцов СВО
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Губернатор рассказал, что Афанасьев проявил мужество и героизм.

«Гордимся нашими ребятами. С ними ничего не страшно. Спасибо им и низкий поклон», — заявили пользователи в комментариях.

Ранее стало известно, что сотни жительниц Ростовской области варят тушенку и плетут сети для бойцов СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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