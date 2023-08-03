Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Участник СВО получил от президента России — звезду Героя России, которая считается высшей наградой. Афанасьев является уроженцем Ростова, он окончил казачий кадетский корпус Минобороны РФ.
К спецоперации ростовчанин присоединился с самого начала, а в октябре 2022 года его наградили Георгиевским крестом четвёртой степени. Во время выполнения боевой задачи он получил тяжелое ранение.
Губернатор рассказал, что Афанасьев проявил мужество и героизм.
«Гордимся нашими ребятами. С ними ничего не страшно. Спасибо им и низкий поклон», — заявили пользователи в комментариях.
Ранее стало известно, что сотни жительниц Ростовской области варят тушенку и плетут сети для бойцов СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.