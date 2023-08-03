Ростовский областной суд отправил экс-главу Сальска Борисенко в колонию на 8,5 лет

Напомним, весной Зерноградский районный суд Ростовской области вынес решение в отношении экс-главы администрации Сальска Евгения Борисенко и его заместителя Сергея Кашникова, которые получили взятку от подрядчика, занимавшегося благоустройством городского парка. Изначально прокурор запросил Борисенко 13 лет колонии и 75 миллионов рублей штрафа, однако суд решил, что ранее не судимый бывший глава администрации Сальска проведет в колонии строгого режима 8,5 лет и выплатит штраф в размере 12,5 миллиона рублей, Кашников должен был провести в колонии четыре года и 10 месяцев, выплатив штраф в размере 7,5 миллиона рублей.