Ростовский областной суд отправил экс-главу Сальска Борисенко в колонию на 8,5 лет

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Напомним, весной Зерноградский районный суд Ростовской области вынес решение в отношении экс-главы администрации Сальска Евгения Борисенко и его заместителя Сергея Кашникова, которые получили взятку от подрядчика, занимавшегося благоустройством городского парка. Изначально прокурор запросил Борисенко 13 лет колонии и 75 миллионов рублей штрафа, однако суд решил, что ранее не судимый бывший глава администрации Сальска проведет в колонии строгого режима 8,5 лет и выплатит штраф в размере 12,5 миллиона рублей, Кашников должен был провести в колонии четыре года и 10 месяцев, выплатив штраф в размере 7,5 миллиона рублей.
Защитник Борисенко адвокат Пархоменко подал в суд апелляцию, чтобы признать приговор незаконным и переквалифицировать действия чиновника под статью о мошенничестве.
«Обращает внимание на то, что ни в одном из диалогов, исследованных в судебном заседании, и речи не было о том, что денежные средства достанутся Кашникову или Борисенко[…]Таким образом, в деле отсутствуют доказательства вымогательства со стороны Борисенко и Кашникова у представителей ООО „Новоросинжиниринг“ денежных средств», — сказано в определении суда.
После рассмотрения жалобу оставили без удовлетворения, а приговор обрел законную силу. Единственным изменением стал учет времени содержания каждого под стражей с момента фактического задержания в счет наказания.