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Ростовский областной суд отправил экс-главу Сальска Борисенко в колонию на 8,5 лет

3 августа 2023, 16:44
Фото: pxhere.com
Ростовский областной суд отправил экс-главу Сальска Борисенко в колонию на 8,5 лет

Ростовский областной суд оставил в силе приговор экс-главе Сальска Евгению Борисенко

Ростовский областной суд утвердил приговор экс-главе администрации Сальска Евгению Борисенко и его заместителю Сергею Кашникову, осужденным за взятки от подрядчика благоустройства городского парка, апелляционное определение разместили в картотеке суда.

Напомним, весной Зерноградский районный суд Ростовской области вынес решение в отношении экс-главы администрации Сальска Евгения Борисенко и его заместителя Сергея Кашникова, которые получили взятку от подрядчика, занимавшегося благоустройством городского парка. Изначально прокурор запросил Борисенко 13 лет колонии и 75 миллионов рублей штрафа, однако суд решил, что ранее не судимый бывший глава администрации Сальска проведет в колонии строгого режима 8,5 лет и выплатит штраф в размере 12,5 миллиона рублей, Кашников должен был провести в колонии четыре года и 10 месяцев, выплатив штраф в размере 7,5 миллиона рублей.

Приговор изменили экс-главе администрации Сальска Евгению Борисенко
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Защитник Борисенко адвокат Пархоменко подал в суд апелляцию, чтобы признать приговор незаконным и переквалифицировать действия чиновника под статью о мошенничестве.

«Обращает внимание на то, что ни в одном из диалогов, исследованных в судебном заседании, и речи не было о том, что денежные средства достанутся Кашникову или Борисенко[…]Таким образом, в деле отсутствуют доказательства вымогательства со стороны Борисенко и Кашникова у представителей ООО „Новоросинжиниринг“ денежных средств», — сказано в определении суда.

После рассмотрения жалобу оставили без удовлетворения, а приговор обрел законную силу. Единственным изменением стал учет времени содержания каждого под стражей с момента фактического задержания в счет наказания.

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