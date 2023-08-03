Русский музей поможет восстановить поврежденные ракетами экспонаты в Таганроге

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Напомним, на днях стало известно, что после падения украинских ракет на Таганрог в местном художественном музее пришлось эвакуировать экспонаты. Глава Минкультуры Ростовской области Анна Дмитриева сообщила, что в день ЧП в здании находились 120 экспонатов — среди них картины знаменитых художников Серова, Коровина, Бенуа, Малявина и их коллег.
Из-за осколков ракет пострадали 22 работы, девять из них получили существенные повреждения — порвались холсты, утрачен слой лакокрасочного покрытия, кроме того, холсты повредили осколки стекла, одна из скульптур раскололась на две части. Теперь им потребуется серьезная реставрация, с которой обещает помочь Государственный Русский музей в лице директора Аллы Маниловой.
«Регион сделает все возможное для восстановления музея. Но эта работа потребует больших ресурсов, и наверняка останется пространство для нашей помощи», — рассказала Алла Манилова, добавив, что направит в Таганрог специалистов-реставраторов с портативной техникой.