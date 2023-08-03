Русский музей поможет восстановить поврежденные ракетами экспонаты в Таганроге

Из-за осколков ракет пострадали 22 работы, девять из них получили существенные повреждения — порвались холсты, утрачен слой лакокрасочного покрытия, кроме того, холсты повредили осколки стекла, одна из скульптур раскололась на две части. Теперь им потребуется серьезная реставрация, с которой обещает помочь Государственный Русский музей в лице директора Аллы Маниловой.