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Русский музей поможет восстановить поврежденные ракетами экспонаты в Таганроге

3 августа 2023, 14:30
Фото: donland.ru
Русский музей поможет восстановить поврежденные ракетами экспонаты в Таганроге
В Таганроге на помощь художественному музею после атаки украинскими ракетами придет Государственный Русский музей, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Напомним, на днях стало известно, что после падения украинских ракет на Таганрог в местном художественном музее пришлось эвакуировать экспонаты. Глава Минкультуры Ростовской области Анна Дмитриева сообщила, что в день ЧП в здании находились 120 экспонатов — среди них картины знаменитых художников Серова, Коровина, Бенуа, Малявина и их коллег.

Из-за осколков ракет пострадали 22 работы, девять из них получили существенные повреждения — порвались холсты, утрачен слой лакокрасочного покрытия, кроме того, холсты повредили осколки стекла, одна из скульптур раскололась на две части. Теперь им потребуется серьезная реставрация, с которой обещает помочь Государственный Русский музей в лице директора Аллы Маниловой.

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«Регион сделает все возможное для восстановления музея. Но эта работа потребует больших ресурсов, и наверняка останется пространство для нашей помощи», — рассказала Алла Манилова, добавив, что направит в Таганрог специалистов-реставраторов с портативной техникой.

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