Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
По информации «Коммерсанта», основанием для обращения в суд стал приговор, в рамках которого Коробченко признали виновным в привлечении денег с нарушением закона о долевом строительстве. Суд дал право Фонду взыскать с осужденого застройщика размер ущерба.
«Теперь с Коробченко пытаются взыскать более 574 миллионов рублей в рамках дела о банкротстве. Строительную компанию признали несостоятельной в 2021 году», — уточнило издание.
Отмечается, что потерпевшими от действий бизнесмена признали около 70 дольщиков на проспекте Стачки в Ростове. Добавим, что Фонд представляет их интересы.
Ранее в Ростове суд взыскал почти 3 миллиона рублей с магазина французских трусов.