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С главы «Ростов-ЦентрСтроя» собираются взыскать 574 млн рублей

3 августа 2023, 08:26
Фото: 1MI
С главы «Ростов-ЦентрСтроя» собираются взыскать 574 млн рублей
«Фонд развития территорий» хочет взыскать 574 млн рублей убытков с владельца компании «Ростов-ЦентрСтрой» Николая Коробченко, заявление передано в арбитражный суд.

По информации «Коммерсанта», основанием для обращения в суд стал приговор, в рамках которого Коробченко признали виновным в привлечении денег с нарушением закона о долевом строительстве. Суд дал право Фонду взыскать с осужденого застройщика размер ущерба.

«Теперь с Коробченко пытаются взыскать более 574 миллионов рублей в рамках дела о банкротстве. Строительную компанию признали несостоятельной в 2021 году», — уточнило издание.

В Ростове суд взыскал почти 3 миллиона рублей с магазина французских трусов
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Отмечается, что потерпевшими от действий бизнесмена признали около 70 дольщиков на проспекте Стачки в Ростове. Добавим, что Фонд представляет их интересы.

Ранее в Ростове суд взыскал почти 3 миллиона рублей с магазина французских трусов.

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