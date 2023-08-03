В Банке ДОМ. РФ назвали регионы с самым высоким спросом на ипотеку на частные дома

Posted 3 августа 2023, 12:42
Published 3 августа 2023, 12:42
Modified 3 августа 2023, 12:44
Updated 3 августа 2023, 12:44
Так, размер кредитования на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Московской области составил 900 миллионов рублей.
В Краснодарском крае было выдано ипотечных кредитов на 560 миллионов рублей, в Республике Татарстан — на 280 миллионов рублей. В число регионов лидеров вошли также Ленинградская область (260 миллионов рублей) и Самарская область (211 миллионов).
Наибольший рост по сравнению с июлем 2022 года отмечается в Самарской области — за год спрос на ИЖС-ипотеку в регионе вырос в пять с половиной раз. Высокие показатели роста зафиксированы также в Подмосковье (в полтора раза), Краснодарском крае (в два раза) и Татарстане (в 1,9 раза).
В десятку лидеров по спросу на ИЖС-ипотеку вошли Новосибирская область (160 миллионов рублей, рост в 1,8 раза), Тюменская область (150 миллионов рублей, рост в 1,6 раза), Свердловская область (130 миллионов рублей, рост в 1,6 раза). В Ростовской области банки предоставили кредиты на 90 миллионов рублей, в Челябинской — на 85 миллионов. В обоих регионах рост кредитования составил по 10 процентов.
Всего за июль ипотеку на индивидуальное жилстроительство в Банке ДОМ.РФ оформили примерно восемьсот семей. Общий размер кредитования за минувший месяц составил три с половиной миллиарда рублей, что в полтора раза превышает показатели июля 2022 года.
«Основным стимулом для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства станет его перевод на цивилизованные рельсы, по аналогии с рынком многоквартирных домов. Это касается как комплексных проектов, так и точечных, по договору подряда. Средства ипотечников при таком механизме хранятся на специальных счетах эскроу в банке, а застройщик или подрядчик строит с привлечением банковского кредита», — рассказал зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
При этом он напомнил, что Банк ДОМ.РФ первым запустил такой механизм для строительных компаний и покупателей, предложив скидку к ипотечной ставке по любой из выбранных госпрограмм в размере полупроцента.
В июле наибольшим спросом пользуются программы «Льготная с господдержкой» и «Семейная ипотека». По ним было предоставлено практически 75 процентов кредитов в равном соотношении. Ипотеку по госпрограмме для специалистов в сфере ИТ оформили 22 процента клиентов.
Напомним, что Банк ДОМ.РФ запустил ИЖС-кредитование в начале 2021 года. За весь период на индивидуальное жилстроительство было выдано 59 миллиардов рублей. Благодаря ИЖС-ипотеке свои жилищные условий улучшили 12 500 российских семей.