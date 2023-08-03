rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Изображение материала

В Банке ДОМ. РФ назвали регионы с самым высоким спросом на ипотеку на частные дома

3 августа 2023, 12:42
Фото: Банк ДОМ.РФ
По данным Банка ДОМ.РФ, в июле 2023 года наибольший спрос на ипотечные кредиты на покупку частных домов наблюдался в Подмосковье, Краснодарском крае и Татарстане.

Так, размер кредитования на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Московской области составил 900 миллионов рублей.

В Краснодарском крае было выдано ипотечных кредитов на 560 миллионов рублей, в Республике Татарстан — на 280 миллионов рублей. В число регионов лидеров вошли также Ленинградская область (260 миллионов рублей) и Самарская область (211 миллионов).

Наибольший рост по сравнению с июлем 2022 года отмечается в Самарской области — за год спрос на ИЖС-ипотеку в регионе вырос в пять с половиной раз. Высокие показатели роста зафиксированы также в Подмосковье (в полтора раза), Краснодарском крае (в два раза) и Татарстане (в 1,9 раза).

В десятку лидеров по спросу на ИЖС-ипотеку вошли Новосибирская область (160 миллионов рублей, рост в 1,8 раза), Тюменская область (150 миллионов рублей, рост в 1,6 раза), Свердловская область (130 миллионов рублей, рост в 1,6 раза). В Ростовской области банки предоставили кредиты на 90 миллионов рублей, в Челябинской — на 85 миллионов. В обоих регионах рост кредитования составил по 10 процентов.

Всего за июль ипотеку на индивидуальное жилстроительство в Банке ДОМ.РФ оформили примерно восемьсот семей. Общий размер кредитования за минувший месяц составил три с половиной миллиарда рублей, что в полтора раза превышает показатели июля 2022 года.

«Основным стимулом для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства станет его перевод на цивилизованные рельсы, по аналогии с рынком многоквартирных домов. Это касается как комплексных проектов, так и точечных, по договору подряда. Средства ипотечников при таком механизме хранятся на специальных счетах эскроу в банке, а застройщик или подрядчик строит с привлечением банковского кредита», — рассказал зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

При этом он напомнил, что Банк ДОМ.РФ первым запустил такой механизм для строительных компаний и покупателей, предложив скидку к ипотечной ставке по любой из выбранных госпрограмм в размере полупроцента.

В июле наибольшим спросом пользуются программы «Льготная с господдержкой» и «Семейная ипотека». По ним было предоставлено практически 75 процентов кредитов в равном соотношении. Ипотеку по госпрограмме для специалистов в сфере ИТ оформили 22 процента клиентов.

Напомним, что Банк ДОМ.РФ запустил ИЖС-кредитование в начале 2021 года. За весь период на индивидуальное жилстроительство было выдано 59 миллиардов рублей. Благодаря ИЖС-ипотеке свои жилищные условий улучшили 12 500 российских семей.

Подпишитесь
В Ростове жители не могут дождаться автобусов и месяцами живут без горячей воды
Сегодня, 14:28
Политолог Сухарь объяснил, стоит ли ждать новую волну частичной мобилизации в Ростове
Сегодня, 14:24
В центре Ростова после гибели ребенка в ДТП решили установить заборы
Сегодня, 13:25
Эксперт рассказала, когда чиновники Ростова пересядут на отечественные машины
Сегодня, 13:41
Политолог рассказал, будет ли новая волна частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 12:29
Дети устроили опасные игры на окне 8 этажа дома в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:50