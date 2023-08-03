В Банке ДОМ. РФ назвали регионы с самым высоким спросом на ипотеку на частные дома

Наибольший рост по сравнению с июлем 2022 года отмечается в Самарской области — за год спрос на ИЖС-ипотеку в регионе вырос в пять с половиной раз. Высокие показатели роста зафиксированы также в Подмосковье (в полтора раза), Краснодарском крае (в два раза) и Татарстане (в 1,9 раза).