Во время визита российский актер и зампредседатель комитета Госдумы по культуре, Александр Шолохов, считает, что Деппу стоит обратить особое внимание на музеи Московского региона, чтобы полностью погрузиться в русскую культуру, включая осмотр мест, связанных с русской литературой, в том числе наследие Александра Сергеевича Пушкина.