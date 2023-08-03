В Госдуме предложили идеальный маршрут для Джонни Деппа в России

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Его основной целью является запись совместного трека с музыкальным коллективом «ЯМОРЕ» из Москвы, а также выступление с концертом своей группы «Hollywood Vampires» в рамках тура, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Во время визита российский актер и зампредседатель комитета Госдумы по культуре, Александр Шолохов, считает, что Деппу стоит обратить особое внимание на музеи Московского региона, чтобы полностью погрузиться в русскую культуру, включая осмотр мест, связанных с русской литературой, в том числе наследие Александра Сергеевича Пушкина.