В России предлагают меры для поддержки активных отцов

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:46
По мнению эксперта, одним из способов борьбы с этой проблемой может быть мотивация и поддержка мужчин со стороны государства. Ходош предложила, чтобы отцы, которые регулярно проводят время со своими детьми, предоставляли ежегодно сведения о своей активности в органы социальной защиты. Такие сведения могут включать билеты на поезд или самолет, выписки из отелей, справки из кружков и курсов, подтверждающие их присутствие рядом с детьми. Этот механизм можно было бы сравнить с декларациями, подаваемыми в налоговую, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Для мужчин, уделяющих много внимания своим детям, Ходош предлагает предоставлять дополнительные льготы, такие как бесплатное техническое обслуживание автомобиля, бесплатные занятия спортом, дополнительный отпуск или гибридную форму работы. Она также считает, что длительность поддержки должна ограничиваться сроком декрета, то есть примерно тремя годами.
Психолог также подчеркнула важность здорового образа жизни для родителей и предложила предоставлять бесплатные путевки в санатории и гибридные формы работы, чтобы активные отцы могли совмещать заботу о детях и работу.