В России предлагают меры для поддержки активных отцов

По мнению эксперта, одним из способов борьбы с этой проблемой может быть мотивация и поддержка мужчин со стороны государства. Ходош предложила, чтобы отцы, которые регулярно проводят время со своими детьми, предоставляли ежегодно сведения о своей активности в органы социальной защиты. Такие сведения могут включать билеты на поезд или самолет, выписки из отелей, справки из кружков и курсов, подтверждающие их присутствие рядом с детьми. Этот механизм можно было бы сравнить с декларациями, подаваемыми в налоговую, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».