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В Ростове будут судить подростка без прав, спровоцировавшего ДТП с погибшим приятелем

3 августа 2023, 12:24
Фото: pxhere.com
В Ростове будут судить подростка без прав, спровоцировавшего ДТП с погибшим приятелем
В Ростове осудят 16-летнего юношу, спровоцировавшего ДТП, в котором погиб его сверстник, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Следственный отдел по Первомайскому району Ростова СУ СК РФ региона закончил расследовать уголовное дело в отношении 16-летнего горожанина, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшего гибель человека.

Следователи представили версию, согласно которой ночью в феврале 2023 года юноша сел за руль Ford Focus и поехал кататься по городу без прав в компании своих приятелей. На улице Каскадной в Ростове подросток потерял управление над автомобилем и врезался в дерево, в результате аварии один из его сверстников погиб, еще двое подростков серьезно пострадали.

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Следователи представили версию, согласно которой ночью в феврале 2023 года юноша сел за руль Ford Focus и поехал кататься по городу без прав в компании своих приятелей.Следователи представили версию, согласно которой ночью в феврале 2023 года юноша сел за руль Ford Focus и поехал кататься по городу без прав в компании своих приятелей.
Следователи представили версию, согласно которой ночью в феврале 2023 года юноша сел за руль Ford Focus и поехал кататься по городу без прав в компании своих приятелей.
Фото: СУ СК по Ростовской области

В ходе расследования подросток полностью признался в содеянном, сейчас несовершеннолетний находится под подпиской о невыезде. Материалы дела направили на рассмотрение в суд.

Ранее 14-летний мальчик на иномарке сбил несовершеннолетнего велосипедиста.

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