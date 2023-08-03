В Ростове будут судить подростка без прав, спровоцировавшего ДТП с погибшим приятелем

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Следственный отдел по Первомайскому району Ростова СУ СК РФ региона закончил расследовать уголовное дело в отношении 16-летнего горожанина, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшего гибель человека.
Следователи представили версию, согласно которой ночью в феврале 2023 года юноша сел за руль Ford Focus и поехал кататься по городу без прав в компании своих приятелей. На улице Каскадной в Ростове подросток потерял управление над автомобилем и врезался в дерево, в результате аварии один из его сверстников погиб, еще двое подростков серьезно пострадали.
В ходе расследования подросток полностью признался в содеянном, сейчас несовершеннолетний находится под подпиской о невыезде. Материалы дела направили на рассмотрение в суд.
Ранее 14-летний мальчик на иномарке сбил несовершеннолетнего велосипедиста.