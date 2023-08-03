В Ростове будут судить подростка без прав, спровоцировавшего ДТП с погибшим приятелем

Следователи представили версию, согласно которой ночью в феврале 2023 года юноша сел за руль Ford Focus и поехал кататься по городу без прав в компании своих приятелей. На улице Каскадной в Ростове подросток потерял управление над автомобилем и врезался в дерево, в результате аварии один из его сверстников погиб, еще двое подростков серьезно пострадали.