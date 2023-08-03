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В Ростове-на-Дону ночью 4 августа перекроют участок дороги на выезде из города

3 августа 2023, 18:01
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ночью 4 августа перекроют участок дороги на выезде из города
В Ростове в ночь на 4 августа перекроют участок дороги у Восточного шоссе, об этом предупредили в городской администрации.

В ночь на пятницу, 4 августа, в Ростове на левом берегу Дона собираются провести работы по откачке воды силами спасательной службы городского управления по делам ГО и ЧС. Работы пройдут на улице Шоссейной, 176а с 00.00 до 03.00 мск.

В это время на примыкающих дорогах будут действовать ограничения дорожного движения на соседних улицах, а именно на съезде с Восточного шоссе на Пойменной, на Пойменной, 1А и на объезде через улицу Шоссейную.

Фото: администрация Ростова-на-Дону

Во время действия ограничений водителям необходимо выбрать альтернативные пути объезда.

Ранее более 600 горожан потребовали от властей Батайска решить проблему с подтоплениями.

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