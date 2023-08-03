Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Ближайшие несколько дней в городе будет облачно, в четверг и пятницу, 3 и 4 августа, средняя температура составит 33 градуса. Самым жарким днем станет суббота, когда воздух прогреется до 38 градусов.
В воскресенье столбики термометров покажут 35 градусов. Порывы ветра могут достигнуть шесть метров в секунду.
В начале следующей недели температура составит 37 градусов, а во вторник пройдут дожди.
Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня.