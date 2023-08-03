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В Ростове-на-Дону рассказали, когда вернется страшная жара до 38 градусов

3 августа 2023, 05:20
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на этой неделе синоптики прогнозируют очень сильную жару, сообщили в Гидрометцентре.

Ближайшие несколько дней в городе будет облачно, в четверг и пятницу, 3 и 4 августа, средняя температура составит 33 градуса. Самым жарким днем станет суббота, когда воздух прогреется до 38 градусов.

В воскресенье столбики термометров покажут 35 градусов. Порывы ветра могут достигнуть шесть метров в секунду.

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В начале следующей недели температура составит 37 градусов, а во вторник пройдут дожди.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Жара#Синоптики#Август#Температура#Гидрометцентр#Воздух#Термометры#Дожди#Ветер#Поликлиника
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