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В Ростове признали памятником особняк, связанный с семьей купцов Парамоновых

3 августа 2023, 13:29
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове признали памятником особняк, связанный с семьей купцов Парамоновых
В Ростове статус выявленного объекта культурного наследия получил старинный дом на проспекте Чехова, 12, об этом сообщили в сообществе «Несносный город» в сети «ВКонтакте».

В среду, 2 августа, градозащитники рассказали, что во время встречи с комитетом по охране ОКН здание на проспекте Чехова, 12/1 получило статус выявленного объекта культурного наследия. Сам дом построили в 1872 году, а его история связана со знаменитой династией ростовских купцов Парамоновых.

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В разные периоды строения принадлежало дворянству и шурину Елпидифора Парамонова.

Градозащитники объявили, что ожидают официального внесения здания в список ОКН, который защитит дом от сноса.

Ранее в Ростове затопило нечистотами дом знаменитого архитектора Кондратьева.

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