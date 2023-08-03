В Ростове признали памятником особняк, связанный с семьей купцов Парамоновых

В среду, 2 августа, градозащитники рассказали, что во время встречи с комитетом по охране ОКН здание на проспекте Чехова, 12/1 получило статус выявленного объекта культурного наследия. Сам дом построили в 1872 году, а его история связана со знаменитой династией ростовских купцов Парамоновых.