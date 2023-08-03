В комментариях в Telegram-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева одна из местных жительниц пожаловалась, что уже два месяца она и ее соседи живут без горячей воды в доме на улице Орбитальной. Женщина попросила главу региона помочь, поскольку в доме живут семьи с новорожденными детьми.