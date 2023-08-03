Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В пресс-службе ГИБДД по Ростовской области объявили, что в Ростове удалось задержать водителя с огнестрельным оружием.
По данным полиции, сотрудники ДПС остановили ВАЗ-2107, чтобы провести проверку документов водителя. Однако инспекторов насторожило, что мужчина заметно нервничал и подозрительно вел себя, после он предпринял попытку бежать, но был задержан.
Как оказалось, за рулем ВАЗ находился ранее судимый 31-летний гражданин другого государства, сообщается, что ранее мужчина был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью. При досмотре у водителя нашли огнестрельное оружие с патронами.
Теперь подозреваемый помещен под стражу — на него завели уголовное дело.
В Ростове нехватку общественного транспорта на маршрутах объяснили дефицитом водителей.
По словам главы администрации Алексея Логвиненко, в городе прошло заседание по обеспечению нормальной работы общественного транспорта, во время которого представители 12 перевозчиков получили поручение о наборе персонала, корректировке графиков работы и отпусков.
«В четверг с 5 утра директор департамента транспорта лично контролирует выпуск автобусов на линию», — сообщил глава городской администрации, пообещав, что ситуация нормализуется в ближайшее время.
В Ростове сроки восстановления горячего водоснабжения на Северном жилом массиве перенесли на 8 августа.
В комментариях в Telegram-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева одна из местных жительниц пожаловалась, что уже два месяца она и ее соседи живут без горячей воды в доме на улице Орбитальной. Женщина попросила главу региона помочь, поскольку в доме живут семьи с новорожденными детьми.
В ответ на призыв о помощи отозвались представители городской администрации, которые объявили, что горячую воду жителям вернут только 8 августа — после завершения ремонта выявленного дефекта теплосети.